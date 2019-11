Hacer el “rapidín”; los 5 lugares más extraños y virales

La comida chatarra del mundo sexual es "el rapidín" ya que es la manera más facil de bajarte esa calentura que traes atorada, que enserio de la nada ¡pum! florece en tu piel, es increíblemente satisfactoria y te deja con un buen sabor de boca... o de lo que tu quieras. Y aunque puede llevarse a cabo prácticamente en cualquier lugar, hay ciertas lugares que lo hacen más excitante y que queremos decir con esto, pues lugares prohibidos por dar un ejemplo.

Bajate la calentura con un rapidín en lugares prohibidos.

Todos sabemos que las reglas se hicieron para romperse y los lugares prohibidos entran en esta categoría, en esta nota del día de hoy les vamos a hablar de 5 lugares que aparte de ser prohibidos también se han hecho virales en algunas de nuestras notas con nuestro famosísimo título "el delicioso" (delicious en ingles, jaja).

Aquí el top numero 5...

1.- Coche.

El coche no brinda muchas opciones y, aunque algunas sean medio incómodas, la verdad es que también pueden ser bastante apasionadas. Pueden hacerlo dentro del automóvil o, si pueden prepararlo mejor, sobre el coche en un lugar alejado de la civilización. Lo importante de esta locación es que no lo hagan con el coche en movimiento, porque de ser así, no terminarán con el clímax esperado o quien sabe igual y ya son unos expertos.

2.- Baño.

Tener un rapidín en la regadera no sólo será placentero, sino que también extremadamente "mojado". Lo mejor del baño es el agua, así que deben aprovecharla al máximo para poder aprovechar el majestuoso momento. Y dado que están en un lugar ‘limpio’, ¿por qué no ponerse algo sucios con las posiciones o las técnicas?, #WakalaQueRico.

3.- Cocina.

Además de cocinar, se pueden hacer muchas cosas más como hace unas deliciosas posiciones y así. ¡O sea! ¿cómo para qué crees que está la barra o el comedor? Tal vez sea útil para preparar alimentos o comerlos, pero es perfecta para tener hermoso y espontaneo "rapidín". Y, ¿acaso no es una de las fantasías más populares entre mujeres? Lo mejor de todo es que es muy fácil de llevar a cabo y hasta podrían terminar experimentando con un poco de crema batida, chocolate y demás, ¡claro! por que estamos hablando de la cocina, no sean mal pensados, ¡Parfavar!

4.- Baño público.

Esto tal vez no sea lo más higiénico, pero definitivamente deben probarlo mínimo una vez en la vida. La adrenalina, acelerara el orgasmo y creemos que fortalecerá su intimidad si están como enojados y así, pues puede reconciliarnos… siempre y cuando lo hagan bien y con las precauciones adecuadas. Esta opción es excelente para las salidas con amigos o incluso cuando tienen tiempo que perder antes de entrar al cine. (¡On fire!).

5.- Al aire libre.

Y cerramos con broche de oro ya que de de este tipo de videos virales son con los cuales armamos nuestras notas las cuales leen. Aquí tendrán que ser extremadamente rápidos, tanto por la incomodidad, como para eliminar las probabilidades de ser descubiertos, aunque hemos visto que últimamente eso ya les vale, se toman su tiempo y ya ni pena les da si los llegan a ver. Como tip, lleven un mantel o algo para cubrir el suelo, por si se ponen las rodilleras. Claro, esta es la última opción y la menos recomendada, pero es la que más aplican, ¡no bueno!

¿Qué te pareció nuestra selección y cual vas a aplicar en estos momentos? déjanos tus comentarios.

