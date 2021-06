HBO Max llega a México y desata una incontrolable ola de memes en redes

HBO Max finalmente llegó a México y con esto una nueva competencia para otras plataformas de streaming como Amazon Prime, Disney+ y Netflix, pues para posicionarse entre los mexicanos, la app ofreció grandes ofertas.

Además de varias modalidades, HBO dio el 50% de descuento sobre su rebajado precio, por lo que incluso sus servidores han caído debido al exceso de registro de usuarios a sólo unas horas de estar disponible en el país.

Como sorpresa, Telmex ofreció HBO Max gratis por seis meses a sus usuarios, pero hubo una noticia que llamó mucho más la atención, y fueron por supuesto los memes de la llegada de la plataforma de streaming.

Memes de HBO Max invaden redes sociales

La llegada de HBO Max es una gran amenaza para Netflix

Aunque la plataforma tendrá grandes títulos como Game Of Thrones e incluso estrenos como Wonder Woman 1984 y Joker, existen algunas series y películas que no estarán incluidas en el catálogo, algo que decepcionó mucho a los fans.

Una de las series más esperadas era South Park, siendo la razón de que muchos fans decidieran suscribirse, y se llevaron una gran decepción al ver que no estaba incluida, por lo que literalmente ‘quedaron’, al darse cuenta que HBO Max no era como se los pintaron.

No te asustes, puedes conseguir HBO Max por menos de $50 pesos

Otro de los aspectos que abarcaron los memes fue la muerte inminente de HBO Go, otro de los servicios de la plataforma, la cual quedó obsoleta con la llegada de la versión Max, pues incluso es más barata.

¿Cuánto cuesta HBO Max?

Debido al exceso de usuarios, los servidores de la plataforma cayeron

Como te informamos en La Verdad Noticias, el servicio de HBO maneja dos diferentes precios en servicio básico y estándar, pudiendo contratar desde $99 pesos al mes y actualmente hay una oferta que te ofrece la mensualidad básica por $49 pesos.

Volviendo al tema de los memes, los temas que más se abordaron fueron la inminente caída de Netflix, la pobreza de los mexicanos con una nueva plataforma y por supuesto el engaño de HBO Max por sus falsas promesas de contenido.

Probablemente habrá una de tus series favoritas que no estará incluida

