Graban a niña fantasma en carretera “donde pasan cosas”

Luego que graba a niña fantasma en carretera, el video se hizo viral en redes sociales donde los usuarios aseguran que en el clip se puede observar un fantasma, que es específicamente una niña.

Cabe recalcar que el video lo grabó un camionero que transitaba de noche y se puede apreciar en las imágenes una figura negra colgando de una camioneta que va por delante.

El video causó tanto impacto que muchos usuarios que transitan por esa carretera han confirmado que ahí pasan cosas extrañas.

De hecho en los comentarios del video, el cual ya tiene muchas reproducciones han señalado que han visto lo mismo en el mismo sitio, la ruta 34 de Argentina.

Niña fantasma en carretera

Otro caso de una niña fantasma en carretera fue captado en Colombia.

Otro caso similar donde se habla de una niña fantasma en carretera ocurrió en Colombia, pero en ese caso quien tomó la fotografía no pensó en algo paranormal, sino que era un abuso de menores. En La Verdad Noticias te explicamos.

Una familia viajaba por Tolima, en Colombia, cuando observó algo extraño en un camión, una menor sola en la parte trasera del vehículo, por lo que al ver lo que sucedía, sacaron el celular para registrar el hecho y denunciar tal acto “inhumano”, pero resulta que terminaron fotografiando el supuesto ‘niña fantasma’ sin saberlo.

“Cabe aclarar que comenzamos a discutir sobre eso, decíamos que ese señor era un irresponsable y seguíamos y seguíamos discutiendo ese hecho tan inhumano y peligroso, como pueden ver en ese sector la carretera es oscura ya que en ese sector le hacen llamar las las ‘manas’, bueno no me desvío mucho, el caso fue que cuando pasamos la parte oscura de la carretera había luz casi entrando a la vereda y para sorpresas de todos la niña no estaba. Quedamos fríos y perplejos…”

Agregaron: “le pitamos al señor y unos cuatro minutos paró y le contamos lo sucedido, el señor muy tranquilamente dijo que él no tenía una niña atrás, y que ya le habían dicho sobre esa niña”, contó.

Ahora bien, los testigos dijeron que el conductor le dijo que la menor se le sube a los vehículos de transporte de carga, así como a motoristas quienes sienten cuando alguien se les sienta en la parte de atrás.

“La verdad da tristeza, es una pequeña que aún no encuentra la paz”, relató un poblador.

¿Existen de verdad los fantasmas?

Muchos afirman que han visto fenómenos paranormales.

Aunque son muchos quienes han dicho ser testigos de fenómenos paranormales o fantasmas y de haber presenciado la aparición de estos seres de ultratumba, hasta el momento no existe evidencia científica de la existencia de espíritus.

Pero para algunos internautas la historia de la niña fantasma en carretera es real y piden a las autoridades buscar la forma de hacer acompañamiento en la carretera, porque “es muy sola y oscura”.

