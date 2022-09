“Godisnowhere” el controversial anuncio que se lee fuera de una iglesia

Un curioso cartel en una iglesia bautista ha llamado mucho la atención y de hecho ha dividido opiniones respecto a lo que dice “Godisnowhere”, en La Verdad Noticias te contamos todo.

La iglesia bautista en Newton le da la bienvenida a sus seguidores con un mensaje que ha dividido a muchos y no solo a quienes acuden a la iglesia, ya que el texto puede ser leído por quienes cruzan frente.

El cartel en cuestión se ha popularizado gracias a la cuenta de Twitter @Chiribeje, que lo ha compartido con el siguiente mensaje: “Muy curioso. Si eres creyente lo lees de una manera, y si eres ateo de otra”, señalaba en un tuit que rápidamente ha acumulado miles de ‘Me gusta’.

“Godisnowhere” el controversial anuncio de una iglesia

¿Está o no está Dios en la iglesia?

La imagen compartida en Twitter, muestra un cartel colocado delante de un edificio de culto religioso y se puede leer: “Godisnowhere”, algo que ha dividido a los internautas, ya que la frase puede leerse de distintas maneras.

Y es que el mensaje cobra sentido según las creencias de quien lo lea, ya que tiene dos posibilidades de lectura:

“God is now here”, que significa “Dios está aquí ahora”

“God is nowhere”, que traduce traducirse como “Dios no está en ninguna parte”.

Claro que hubo quienes comentaron sobre el tema, por ejemplo un usuaria que dijo: “But where is God going next?? Parece una firma de libros. Normalmente soy muy respetuoso con las expresiones religiosas pero este cartel no me gusta ni para ateos, ni para creyentes”.

Reacciones a sugestivo cartel de una iglesia

Las reacciones sobre el mensaje en la iglesia bautista ha llamado mucho la atención.

“No soy creyente pero he leído ‘God is now here’. ¿Será una señal?”

“Y si eres disléxica pues no te digo ya lo que se me ha montado en el cerebro…”

La imagen de “Godisnowhere” rápidamente se hizo viral y acumuló miles de ‘Me gusta’ y todo tipo de comentarios al respecto debido a las diferentes versiones sobre el significado real de ambas frases.

