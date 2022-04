Gelatina con pelos se viraliza por respuesta de la vendedora

A través del las redes sociales, se han viralizado muchas historias de vendedores que no cumplen los acuerdos en sus productos, algunos no entregan a tiempo, otros quieren cobrar más de lo justo y hay otros que no se miden con los artículos o comida que entregan, y llega en malas condiciones.

Tal es el caso de una joven que se viralizó hace varios años. Esta que compró una gelatina clásica de fiesta pero al destaparla se encontró con un escenario que provocaría asco a cualquier persona.

El postre de cuadros estaba completamente sucio, tenía pelos de animal, por lo que la clienta procedió a mandarle whatsapp a la vendedora para comentarle que su gelatina de frutas estaba repleta de pelitos de su mascota pero lo que más sorprendió, fue la respuesta que obtuvo.

“Son pelos del mango”, mencionó la señora.

Esto indignó a todo internet ya que en las fotos del observa claramente que estos no provenían de fruta, ya que eran muy largos y cortos, tal y como si fueran de un perro de raza mediana.

La señora también afirmó que ella era muy cuidadosa con su comida y que no podría pasarle eso, sin embargo fue la burla de todo internet pues la gelatina estaba completamente sucia.