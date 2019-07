Gato queda en coma y su dueña lo revive (VIDEO VIRAL)

Una señora subio a Facebook un video que grabo con su celular y se hizo viral rápidamente, la sorprendente experiencia que pasó tras ser trolleada por su mascota que es un gato. El minino fingió su muerte para evitar un regaño por las travesuras que había hecho. Pero jamás imaginó que su dueña tendría una desesperada reacción para despertarlo del coma en el que había caido.

La grabación registró la insólita reacción de la dueña cuando vio que su gato no despertaba ante ningún movimiento que le hacia, dandole pequeñas palmadas en su cara.

“Zeilor, no me asustes; no manches, ya se murió”