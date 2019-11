Gato le hace masaje y lo disfruta más que en un SPA (VIDEO VIRAL)

Tal vez eres de las personas que disfruta dar masajes a otras personas, por que te desestresas haciendo eso, o puede que se lo contrario que igual seas la persona que se encuentra acostado boca abajo y disfrutas que a ti te den el masaje, pero igual hay casos que no solo les gusta dar si no también recibir, (wow ¡que fuerte!).

Vuelve a la vida.

El arte de los masajes tiene su chiste, no solo es poner una cremita a otra persona y ya, realmente debes saber como tocar a la otra persona y si eres bueno hasta haces que el que recibe dicho masaje quede en un profundo sueño y no sabe lo que pasa, literalmente queda en coma solo cuando despierta no sabe ni lo que paso pero eso si, como nuevo se levanta.

Los masajes son una forma de manipulación de las capas superficiales y profundas de los músculos del cuerpo utilizando varias técnicas, para mejorar sus funciones, los masajes ayudan en procesos de curación, disminuir la actividad reflejada de los músculos, inhibir la excitabilidad motoneuronal, promover la relajación y el bienestar y como actividad recreativa, (en pocas palabras, quedas como nuevo).

Tal vez el masaje es la herramienta terapéutica más antigua que el ser humano utilizó para darse un recurso natural contra el dolor. Su evolucióno hasta convertirse en la técnica de "tacto estructurado" que hoy conocemos.

Como todos sabemos hay diversos tipos de masaje, desde el de relajación hasta el afectivo o sensual; pasando por el específicamente terapéutico (masoterapia) del ámbito sanitario y el del ámbito deportivo, destinado a mejorar la actividad física, cuando recibes un golpe los masajes te ayudan bastante para recuperarte más rápido.

En esta ocación te vamos a hablar de otro gatito que se ha hecho famoso ya que es el rey de los masajes, pero eso si, solo con su dueño, el joven subió a una app el video que les vamos a mostrr y rápidamente se hizo viral en redes sociales, vaya que se le tiene envidia, aunque podríamos decir que es maltrato animal, (jaja obvio no, al contrario ¡que rico!, muchos ya deseariamos tener un gato así.

Un insólito hecho quedó registrado en la plataforma de YouTube y en minutos alcanzó muchas reacciones, pues un gato y su dueño se robaron el corazón de todos con esta acción.

El tierno minino se ha vuelto toda una celebridad en las redes por la gran habilidad que posee para hacer unos relajantes masajes, tal y como se aprecia en el video que acompaña la nota.

“Kitty”, como se llama el gato ama hacer masajes, y así lo demuestra en el clip. Su estresado dueño luego de una larga jornada laboral, solo disfruta de el masaje que su tierno gato le da en toda la espalda.

La singular técnica de Kitty para realizar los masajes, iniciando por las piernas y terminando por la espalda fue muy comentada por los internautas, quienes no dudaron en destacar el gran talento que este posee.

