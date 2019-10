Gato gruñón ATACA a su dueña por cantar como Selena: VIDEO VIRAL

Selena Quintanilla fue una excelente artista que dejó grandes éxitos en su carrera los cuales los mexicanos no dudamos en bailar cuando las escuchamos en las fiestas ya que su cumbia es excelente para romper la pista.

Sin embargo a un gatito muy enojon no le gustaron las canciones de la artista y atacó a su dueña cuando cantaba a todo pulmón.

El video se hizo viral en las redes

Los hechos quedaron plasmados en un video que se volvió viral de inmediato ya que a muchos internautas les causó gracia como el gatito ataca sin piedad la cara de la mujer.

En el video la mujer está inspirada cantando "como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tu, se marchitó, me marcho hoy..." pero al travieso gatito no le gusta la melodía y ¡ZAS! le pega en la cara.

Sin más preámbulos aquí te dejamos el video que se volvió viral de rápidamente.

VIDEO VIRAL:

El video fue compartido por la cuenta de Facebook: Silbestre Yucra y en poco tiempo ha logrado tener aproximadamente 4,300 comentarios, más de 7 mil reacciones y ha sido compartido cerca de 32 mil veces.

En una captura de pantalla se puede observar que no solo le da el golpe en la cara, sino que también le muerde la mejilla mientras la chica simplemente grita de dolor y el video se corta.

Aquí te dejamos el pantallazo que deja ver el ataque del gato:

Gato gruñón ATACA a su dueña por cantar como Selena

