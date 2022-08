Fue al dentista pero el joven terminó deforme, su cara se desfiguró

Un chico conocido en Instagram y TikTok como Dani Schepers, vivió una de las experiencias más terribles luego de acudir a un dentista estando en México, resulta que el joven terminó deforme.

Sin preámbulos te contamos lo que pasó en La Verdad Noticias. El tiktoker suele subir videos en los que se encuentra en diversas partes del mundo, pero cuando el joven terminó deforme le ocurrió durante unas vacaciones en la Península de Yucatán.

Schepers contó por medio de sus redes sociales su trágica historia a sus seguidores, así como las imágenes de cómo quedó desfigurado.

Joven terminó deforme luego de ir al dentista

Miedo a los dentistas, este joven quedó deforme.

Dani es conocido por ser muy transparente, por lo que compartió cómo fue que quedó ya que como él mismo dice está cansado de que la gente sólo vea “caras bonitas” y “cuerpos perfectos”.

“Un día me levanté con la boca que me dolía mucho, sentía como que la muela me estaba saliendo, entonces decidí ir al dentista, entonces terminé yendo a un hospital general, el cual me derivó en una especie de clínica”, dijo Dani.

El influencer dice que el dentista sólo tardó “30 segundos” en verle la boca para decidir que había que sacarle la muela. Ahora bien, señaló que todo fue “muy raro” ya que no firmó ningún documento y cuando se quiso dar cuenta “ya tenía los instrumentos en la boca”.

Pero la situación no quedó allí, ya que tras la intervención, su rostro comenzó a hincharse y tras dos días, su cara estaba completamente redonda al punto de que su ojo terminó por cerrarse.

¿Qué le pasó a Dani Schepers?

Tras pasar por una cirugía, donde un joven terminó deforme por extraerle la muela varios comentaron sobre su rostro.

El influencer dio a conocer que no supo qué le hicieron en el lugar al que acudió. “Lo cierto es que todo era muy raro, no se firmó ningún papel y cuando me quise dar cuenta tenía los instrumentos en la boca. Al día siguiente fue así como amanecí, dos días después era así como tenía la cara, lo cierto, y muy a mi pesar, nunca supe qué me hicieron”.

En medio de ver cómo un joven terminó deforme los comentarios se volvieron virales, ya que le dieron recomendaciones, otros más se burlaron del sistema médico social y uno más dijo: “Tenias una infección y las infecciones en la boca se tratan con antibiótico y una semana después se hace lo que haya que hacer. Supongo que las prisas”.

