Freddie Mercury estaría muy orgulloso de esta joven imitando "Bohemian Rapsody" (VIDEO VIRAL)

Tan solo 45 años han pasado desde que "Bohemian Rapsody" fuera lanzada por la legendaria agrupación británica "Queen", esta joya, mítica y épica melodía es una de las más reconocidas a nivel mundial, dura 5 minutos con 55 segundos siendo una mezcla de balada, opera y rock. Quien realmente sabe de música y tiene oídos bastante finos sabrá que cada que se escucha esta canción en cualquier lugar tienes que deleitar el orgásmico y placentero momento de esta "obra de arte".

La mejor imitación de "Bohemian Rapsody".

Una joven muy talentosa nos muestra cuál es su técnica bastante peculiar para cantar como todas las voces en la canción de "Bohemian Rapsody" del mítico grupo Queen.

El material fue compartido en la cuenta de Instagram de la joven Shelbi Renee Cornelison, la chica está parada enfrente a su espejo con tres divisiones el cual mueve cada que es necesario para cantar como si se tratara de una, dos o tres personas distintas, simulando el video original de la canción de "Bohemian Rapsody".

A muchos usuarios de Instagram les causó mucho asombro y a otros gracia ya que el método que esta joven utilizó fue bastante ingenioso ya que a nadie realmente se le había ocurrido hacer algo parecido, realmente fue genial que hiciera este video y que lo compartiera para recordar a una de las mejores bandas de todos los tiempos.

Sin más preámbulos aquí te dejamos el video viral para que puedas disfrutar el momento de la joven y más abajo te contaremos la historia de como surgió dicha genialidad y joya de melodía.

¿Saben como nació esta genialidad?

"Bohemian Rhapsody" formaba parte del disco "A night at the opera" de 1975. Una de las primeras canciones en todos los tiempos que duraba demasiado y que al principio su productor no quiso lanzarla por que creía que no iba a ser buena idea, renunciaron firmaron con otra disquera y ¡pum! se hicieron famosos. Con casi 6 minutos de duración y con una sección de ópera en el medio, desafió las reglas de la industria musical de ese entonces.

Llegando al primer puesto de los rankings musicales en Reino Unido cuando se estrenó y se mantuvo allí por nueve semanas. En su casa de Londres Freddie Mercury escribió la mayor parte de la canción, "En su habitación había un piano con velas sobre él, que estaba ubicado en la cabecera de la cama. Así que cuando Freddie se despertaba y quería tocar lo único que hacía era estirar el brazo. Creo que así empezó 'Bohemian Rhapsody', tocando al revés".

Las voces de May, Mercury y Taylor son las que aparecen en "Bohemian Rhapsody", incluso en las partes de ópera. Tardaron tres semanas en grabar la canción completa y ensayaron sus partes vocales continuamente entre 10 a 12 horas por día.

Aquí te dejamos el video original para que te puedas deleitar un poco.

Para el video les tomó 4 horas grabarlo y en noviembre de 1975 ya estaba en el aire en lo que representó un momento único en la historia de la música. El video convirtió a Queen y al mismo Freddie Mercury en nombres conocidos. Y la fama global llegó inmediatamente.

