Francesa es viral en México porque le robaron su cactus

TikTok ha vuelto tendencia a una mujer, resulta que una francesa es viral en México debido a la historia que terminó contando en su cuenta.

La protagonista de la historia que se contará en La Verdad Noticias, es la joven Vivi Voyage, quine es originaria de Francés, pero que actualmente vive en Coacalco, Estado de México, misma que se quejó en TikTok porque le robaron su cactus, pero ha sido su reacción lo que la ha hecho viral.

La joven francesa rápidamente acumuló muchos comentarios sobre su experiencia en Edomex.

Francesa es viral en México

Le roban cactus a francesa en Edomex.

En su cuenta de TikTok Vivi dijo: “Entonces sí es verdad que en México roban. El otro día dejé mi planta delante de mi ventana para que tome el sol, y me dije ‘nadie va a robarse una planta. En Francia nadie se robaría… se robarían un celular, pero no una planta’, y sí se la robaron. Me robaron mi cactus”, lamentó.

Con este comentario la francesa ha acumulado más de 21 mil seguidores, mismos que siguen incrementando ya que ella hace videos sobre su vida en Coacalco o sobre por qué decidió vivir en México.

Así como sus razones por las que no vive en Francia o por qué decidió dejar dicho país; sobre ello ha mencionado que es el desempleo, el clima, la gente, la discriminación.

Usuarios de TikTok reaccionan al robo de cactus

Estos son algunos comentarios sobre la francesa y el robo de cactus.

Anteriormente, se ha mencionado que Coacalco es una de las zonas más peligrosas del país, sin embargo, la francesa dijo que esto no le da miedo ya que anteriormente había vivido en Celaya, Guanajuato, otro lugar violento.

“La verdad es que te fuiste a una zona peligrosa, ¿qué haces ahí?”

“Es Edomex ¿qué esperabas?”

“las tierras prometidas del edomex, cuenta la leyenda que solo los más valientes se atreven a aventurarse o más aún vivir ahí”

Estos han sido alguno de los comentarios que se han dado ahora que está francesa es viral en México.

