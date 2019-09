Foto de cumpleaños nos muestra lo hermoso que es tener un hijo con síndrome de Down (VIRAL)

Cuando Buddy Wood decidió sentarse para su sesión de fotos del cumpleaños número 65, no tenía idea de la atención global que estaban a punto de recibir, ya que Buddy nació con Síndrome de Down y le dijeron a sus padres que no llegaría a su primer cumpleaños. Ahora es su 65 cumpleaños y les ha mostrado a todos lo equivocada que fue esa predicción.

Larga vida.

Junto a él en algunas de esas fotos está Sutton Ballard, un adorable niño de Virginia de dos años que también nació con síndrome de Down.

Las increíbles imágenes, capturadas por la fotógrafa local Brittany Cook, dejaron a todos los presentes con una sonrisa en la cara.

"Pasar la noche de ayer con Buddy y su familia hizo que mi corazón fuera tan feliz".

"Y, la guinda del pastel ... ¡uno de mis pequeños favoritos se detuvo para conocer a Buddy y darle algunos regalos de cumpleaños! Ciertamente son The Lucky Few".

Los radiantes padres de Sutton se encontraban entre los que miraban, y ahora quieren usar las fotos para mostrar cuán hermosa puede ser la vida con un niño con síndrome de Down.

"Cuando sonríe, es pura felicidad", dijo su madre Katie.

El viaje de Sutton

Al igual que otros niños pequeños, a Sutton le encanta reír y jugar. A pesar de su corta edad, ya sabe algo de lenguaje de señas y le encanta tocar el piano.

Quizás la característica más encantadora que notará cuando lo vea es su hermosa sonrisa. Es la niña de los ojos de sus padres Caleb y Katie Ballard. Aunque es un niño con síndrome de Down, lo describen con una palabra.

"Perfecto".

La pareja de Virginia se llenó de alegría cuando Katie quedó embarazada, pero admitió que fueron arrojados cuando descubrieron que su hijo nacería con síndrome de Down.

A la joven pareja de 20 años se les dieron solo datos negativos.

"Básicamente te dicen todas las cosas que tu hijo nunca hará".

Pero, lo que los médicos no les dijeron es cuán hermosa sería su vida.

"No me dijeron que estaría parado en su cama por la mañana con la sonrisa más grande en su rostro tan emocionado de vernos a mí ya Caleb", dijo Katie.

"Él también es un pequeño insecto", dijo Caleb. Ambos padres dijeron que Sutton alcanza cualquier otro hito que cualquier otro niño. Puede ser más lento para alcanzarlos, pero eso solo les permite saborear cada momento mucho más.

