Finge ahogarse y su perro se convierte en su "héroe favorito" (VIDEO VIRAL)

Los perritos cada día se hacen más famoso que uno mismo pero es que realmente son un amor, y es que como siempre les mencionamos ellos son el mejor amigo del hombre y si los tratas bien y les brindas todo el amor que se merecen, siempre van a estar para ti en los momentos más importantes de la vida ya sean cosas buenas o malas en todo momento te acompañaran.

El mejor héroe.

En esta historia no fue la excepción ya que como lo dice el título, un hombre fingió que se ahogaba y su perro de raza rottweiler escucho que se encontraba en problemas y rápidamente salió corriendo en busca de él, cuando el can se da cuenta en el problema que estaba su dueño no dudó ni un segundo en arriesgar su vida para salvar la de amo.

Estos momentos tan memorables se hicieron virales, ya que todos quisiéramos tener un amigo así a nuestro lado y quien más que nuestro peludito amigo para salvarnos la vida. y aunque todo fue fingido, las imágenes son súper tiernas ya que saber que cuentas con un ser que te quiere como tu lo haces es lo mejor en este mundo.

La singular escena se hizo viral en las redes sociales y el protagonista, un perrito, que se ha vuelto toda una celebridad en Facebook tras convertirse en el héroe favorito de su dueño.

¿Qué hizo este perro para ganarse tal nominación? La valerosa reacción del can al escuchar a su amo gritar su nombre y luego verlo en apuros ha dado vuelta al mundo.

En imágenes se observa que el dueño finge ahogarse en un estanque, y llama de inmediato a su mascota. Este al escuchar su nombre va a su encuentro superando todos los obstáculo, hasta que logra ver al hombre para lanzarse al agua, al estilo de un experto socorrista.

Tras lograr alcanzar nadando a su amo, lo aferra con la boca por la mano y lo arrastra hasta las escaleras. Esta operación rescate fue todo un éxito y su dueño estará muy agradecido si pasara una real situación similar.

