¡Ferrari sigue dando memes! Gracias a un ocioso que recordó una entrevista de 2016

Algún usuario ocioso recordó una entrevista que realizó la versión digital de TVNotas en octubre de 2016, al actor y modelo mexicano Ferdinando Valencia. En esa entrevista el artista habló sobre su experiencia como jugador profesional, sus miedos y su comida preferida. Además, le preguntaron su opinión acerca de los tatuajes y amanecíamos también el día de hoy con memes de Ferrari

“¿Te tatuarías?, le cuestionaron al actor, a lo que él respondió: “A diferencia de muchos actores, no tengo un solo tatuaje ni me lo pienso hacer porque ¿cuándo has visto un Ferrari con calcomanías?”.

Dicha respuesta se recordó la tarde de ayer y provocó el nacimiento de una gran cantidad de burlas en las redes sociales, traducidas en memes y tuits que hoy siguen dando de que hablar.

Me perdí todo el mame del Ferrari, pero pues.... ☀️✨ pic.twitter.com/l1X53MS7NC — Ay Pinche Mady (@Yareliciusss) 16 de mayo de 2018

Todo el alboroto del Ferrari empezó porque a alguien le digo por publicar esto:

"¿Tienes tatuajes?

No, cuándo has visto a un Ferrari con calcomanías"

Y los que tenemos tatuajes nos picamos pues, eso fue todo. Ya lo pueden ir superando. — astridmr1♥ (@ymitwee) 16 de mayo de 2018

Se comparan con un Ferrari y yo solo veo cofres de vocho... pic.twitter.com/XMx0eC5zuW — ɹɐƃpǝ ˙bɹɐ (@ekshady) 16 de mayo de 2018

Que ferrari ni que hp

Yo soy este. pic.twitter.com/H5RdS2jjWP — Julian Rojas (@JulianRojas83) 16 de mayo de 2018

Buenos días a todos menos a los que siguen con el mame del Ferrari, a ellos no, a ellos que los atropelle @NoAguacatito pic.twitter.com/wx3bJqCdZs — citt (@guardadasiempre) 16 de mayo de 2018

Cuando sigo en el Mame de Ferrari

Hahaha. pic.twitter.com/illOfTGriy — Jefferson (@esejeffer) 16 de mayo de 2018

La llave de su Ferrari pic.twitter.com/m3iIKjQ4QW — Pato Lucas (@ronhirito) 16 de mayo de 2018

Estoy bien pendejo

Estoy bien pendejo

Estoy bien pendejo

Estoy bien pendejo

Soy un Ferrari — El Tio Dυɪ (@nocomopan) 16 de mayo de 2018

Gente sin tatuajes ni Ferrari. pic.twitter.com/VRn1FdpBiz — El Alesss (@prostwituto) 16 de mayo de 2018

Juro que me tienen podrida con los memes del Ferrari pero este es lo más jajajaajaja pic.twitter.com/tV94j81dB1 — ca mi la ♡ (@BarrientosCami1) 16 de mayo de 2018

Ferrari aquí, Ferrari allá Ferrari Ferrari FERRARIIIIIIIII pic.twitter.com/7AFVujOEaD — Andrea Rojas ☆ (@andreita_rojiis) 16 de mayo de 2018

Cuando entro en Twitter y veo que Ferrari no deja de ser Tendencia pic.twitter.com/OfELZEJSbj — ricardo omaña (@reor97) 16 de mayo de 2018

Yo si tuviera un Ferrari. pic.twitter.com/0wjpFverpT — Pelado Incompleto (@SimeEstima) 16 de mayo de 2018