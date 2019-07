Fenomenal montaje de un graffiti al estilo Banksy y "escapa" de la policía (VIDEO VIRAL)

El Stencil o mejor conocido como plantillas es la técnica de graffiti que muchos artistas utilizan en el mundo, y un épico artista con el que más se ha dado a conocer esta técnica es el famosisimo y misterioso "Banksy", y decimos épico ya que es el único artista que se ha reconocido mundialmente como uno de los mejores en la historia del arte y que aún se encuentra con vida.

Esta técnica consiste en hacer obras de arte con tan solo papel, cartón, cutter, aerosoles, mucha imaginación y bastante dedicación en los detalles. Las obras de "Banksy" han sido valoradas y subastadas hasta en 1.042.000 libras ( unos 1,4 millones de dólares).

En la grabación que nos encontramos en varias redes sociales pero originalmente se subió en instagram por el popular editor de videos, el estadounidense Zach King, conocido por sus impresionantes adaptaciones en cada video que hace y sus divertidas ocurrencias, en el último video que compartió Zach en su red social nos deja ver como hace un homenaje al artista "Banksy" con su obra de arte "Girl with Balloon" ("Niña con globo").

Cuando subastaron esta obra "Banksy" consiguió activar un mecanismo escondido en el marco de la pintura y este hizo destrozarla a proposito quedando solo la mitad, simplemente una obra más del artista, lo que le dio un valor más elevado y fue nuevanmente bautizado como "Love is in the Bin" (El amor está en la papelera). No es la primera vez que "Banksy" prepara una acción de protesta contra el mercado del arte.

En la publicación de Zach hace un nuevo montaje dándole vida a la obra de "Banksy" donde podemos ver a un artista callejero haciendo uso de unos aerosoles y los que usa para terminar una escalera con la cual escapa de un guardia de seguridad con ayuda de su propio stencil o graffiti.

El protagonista Zach King aparece trabajando sobre la obra de "Banksy" "Niña con globo", cuando es sorprendido por el guardia de seguridad del edificio. En ese momento, el "grafitero" Zach utiliza la escalera pintada con aerosol sobre la pared para trepar hasta el techo del inmueble.

Tal vez te interese: Maggie es la perrita que sobrevivió a 17 balazos y ahora es "influencer" y mascota de terapia (VIRAL)

La publicación en twitter ya cuenta con mas de 8 millones 531.030 visualizaciones hasta el momento y recibió miles de "me gusta"

Fenomenal montaje de un graffiti al estilo Banksy y "escapa" de la policía (VIDEO VIRAL)

VIDEOS VIRALES

Dale click a la estrella de Google News y síguenos