Star Wars es una de películas concebidas por el cineasta estadounidense George Lucas, y producidas y distribuidas por The Walt Disney, una de las armas más emblemáticas de dicha película son los cuchillos de luz o también llamados sable láser o espada láser, es un arma ficticia que aparece principalmente en el mundo de Star Wars. Es similar a una espada tradicional, salvo por el hecho de que su hoja es un haz de energía.

Fan de Star Wars se vuelve VIRAL al poner sable de luz a su brazo "biónico"

Star Wars es no esta pasando por su mejor momento creativo y de prestigioso, pero el cariño que le tenemos generaciones completas de seguidores parece que no tiene límites; y hoy les traemos un perfecto ejemplo de ello.

Trace Wilson con sus 25 años de edad, es un gran fan de Star Wars que vive en Richmond, Virginia,Estados Unidos, y el nació sin su mano derecha y desde hace bastante ha vivido con una prótesis que se integra a su brazo.

Hace poco tuvo la genial "idea geek" de darle un upgrade (mejor uso) a esta pieza. Entonces el diseñó e imprimió en 3D un astuto adaptador, para poder conectar a su prótesis uno de los imponentes sables de luz fabricados por Saberforge y el resultado se volvió viral en redes sociales.

"Cuando usé el sable láser, me sentí realizado y emocionado de compartirlo con otros entusiastas del cosplay, la comunidad de amputados y, por supuesto, los fanáticos de Star Wars. Quiero que las personas se sientan inspiradas y que vean con qué facilidad una discapacidad o "debilidad" puede convertirse en una fortaleza".

Saberforge ayudó en la parte final de proceso, desarrollando el accesorio mecánico que permite el movimiento del sable. El resultado es impresionante. Pero no se sabe si Disney o Lucasfilm piensan licenciar esta idea para comercializar estás prótesis, no es la primera vez que la compañía crea esta clase de productos. Pero no sabemos qué sucederá a futuro con esta fenomenal creación.

