Famosa regla de las 72 horas ¿de qué se trata y por qué es viral?

La “regla de las 72 horas”, así ha sido considerado el consejo de la usuaria de TikTok @lottiehenderson1. Resulta que ha sido tanto el impacto que muchos usuarios de las redes sociales le han agradecido.

Pero, ¿de qué trata todo esto de la regla de las 72? En La Verdad Noticias hemos analizado la situación para que la puedas entender.

La joven tiktoker realizó su publicación el pasado 2 de abril, momento desde el cual su mensaje comenzó a revolucionar toda la internet. En su video ella habla de una de las reglas que habría que aplicar en la vida.

Para algunos el mejor consejo que han tenido. La regla de las 72 horas.

La regla de las 72 horas

La chica dice que si algo no importa después de 72 horas, nadie hizo nada. Un mensaje que en un principio es poco entendible, pero que tras una breve explicación, muchos han dicho que se les ha abierto la mente.

Sea lo que sea, “Si no sientes la necesidad de reaccionar después de 72 horas, no lo hagas”, dijo la usuaria @lottiehenderson1, donde declaró al final, “Y si alguien sabe que estás sufriendo y no se comunica contigo en 72 horas, no le importas”.

Tras la explicación de la chica, usuarios tanto de México como Estados Unidos e incluso de España decidieron agradecerle por haberla dado a conocer.

“Cómo me hubiera gustado escuchar estas palabras en mi adolescencia”, “qué genial manera de analizar todo”, “estupenda regla”, son algunos de los comentarios que podemos encontrar en la publicación.

Como el video ganó tanta popularidad desde su aparición en TikTok, un gran número de internautas optó por replicarlo en varias redes sociales por lo que ahora el video se ha vuelto una sensación en todo internet. Dicho accionar convirtió el clip en una verdadera sensación viral. Si aún no lo ves, ¿qué esperas?

