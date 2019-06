Famosa sube a montaña rusa de Six Flags con PECHUGAS al aire (VIDEO VIRAL)

Mujer sube a montaña rusa de Six Flags con PECHUGAS al aire (VIDEO VIRAL)

Se quitó la blusa, el sostén; dejando sus pechugas al aire mientras descendía del juego mecánico, en Six Flags; CDMX.

Sin pudor alguno, la joven se subió a la montaña rusa; se quitó la blusa, el sostén que cubría sus pechugas y solo alcanzó a cubrirse con sus manos parte de sus pezones.

Mira aquí el video viral:

Six flags wouldn’t give me my picture �� pic.twitter.com/OfqxEl6T8Z — Julia Rose (@JuliaRose_33) 6 de junio de 2019

De acuerdo a lo que se dio a conocer en el portal de información, la mujer de nombre Julia Rose como aparece en Twitter, es de los Ángeles California y se dedica a generar contenido para Instagram, Twitter y Youtube.

Cabe destacar que Julia Rose se volvió famosa en el reality show "Are you the one?" transmitido por MTV; posteriormente se volvió en una influencer bastante destacada en redes sociales, por el tipo de fotografías que compartía con sus seguidores.

Asimismo se mencionó que no es la primera ocasión que sus senos son exhibidos, ya que en una ocasión condujo en topless, video que generó más de 3 millones de reproducciones; en su foto de perfil de Twitter aparece con el busto descubierto y tapado de forma dimiuta con sus manos.

Influencer se destapó y dejó sus pechugas al aire libre.

De lo poco o mucho que se sabe, tanto la audiencia como ella disfrutan de realizar fotografías con ropa ligera o tal vez al desnudo; a decir verdad, luce un cuerpo espectacular que muchos internautas elogian constantemente.