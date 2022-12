Familia hace su “palapa” escarbando en la arena

Familia hace su “palapa” en la arena y los internautas quedaron muy impresionados al ver la ingeniosa forma en la que se ahorraron unos cuantos pesos por no pagar una en la playa.

El video que ya se viralizó fue compartido por el usuario de TikTOk @anaselenemartinez y muestra todo el proceso de elaboración para que más personas puedan replicarlo.

Esto lo hicieron porque querían ahorrarse el pago de una palapa, al final dice que lo lograron.

Familia hace su “palapa”

Toda la familia ayudó para hacer la palapa.

“Encontramos a esta familia en Ixtapa. Las mesas aquí las rentan en 400 pesos pero con una pala truper ¡Ellos mismos construyeron su mesa y su sala”, escribió la autora del video.

El video muestra cómo toda la familia ayuda en hacer la palapa en medio de la arena y así se ahorran los 400 pesos que se cobran por mesa. Y al final pudieron tener un espacio donde toda la familia pueda convivir.

Cavar, detallar y echar agua son parte de las actividades que los integrantes tuvieron que hacer para poder construir su propio espacio.

El lugar era ideal, tenían donde sentarse, una mesa, mantel, unas bancas detalladas, todo hecho en la arena.

“Aquí todos cooperan porque, como dicen ellos, el que no ayude no se sienta. Los mexicanos no conquistamos el mundo porque no queremos”, agregaron en el video.

Palapa en la arena se hace viral

Muchos internautas han señalado que ellos también quieren replicar la idea.

Luego de ver el video viral, muchos internautas aseguran que ahora van a replicar la idea para poder ahorrarse el dinero.

“Funcionó ver al señor que construye con lodo en youtube”

“Jajaja las escaleras ya fueron avaricia”

“Qué chido, no por el dinero, por la convivencia. se crean bonitos recuerdos. además”

“Mega like, ahorro y las cosas hechas en familia son mejores”

Otros más dijeron que tuvieron la fortuna de ver cómo esa familia hace su “palapa” en la playa, así como también que pudieron tomarse una fotografía con ellos, además de que aseguran que no tardaron ni más de una hora en construir su propia mesa y sillas.

