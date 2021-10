Familia en Yucatán celebra baby shower a su yegua y se vuelve viral

Una familia en el municipio de Tixpéhual, Yucatán se hizo viral en redes sociales luego de que se difundieron imágenes del baby shower que organizaron para su yegua, llamada Camila.

Medios nacionales han reportado el caso de Erika Couoh y César Naal, organizadores del inesperado evento, al que acudieron amigos y familiares para festejar a la yegua que está a unos días de convertirse en madre.

“Sé que no eres un humano, pero yo te amo como si lo fueras, eres nuestra hija y sé que habrá gente que me diga que estoy loka por realizarte tu BABY SHOWER, pero no me importa porque sé que lo disfrutaste tanto como nosotros”, escribió en Facebook Erika Couoh, la propietaria de Camila.

Baby shower a una yegua en Yucatán

Facebook: Erika Couoh.

A pocas horas de que la familia, proveniente de la comunidad de Sahé, subiera las fotos de su evento en redes sociales, la historia ya se volvió viral debido al gran amor que le profesan al animal en la familia.

A la celebración de la próxima maternidad de Camila, llegaron familiares de la pareja, quienes degustaron de la mesa de dulces y del imprescindible pastel que tenía dibujado un caballo con la leyenda “felicidades”.

Como puede apreciarse en las fotos del baby shower, Camila también estuvo muy bien vestida para la ocasión: usó una diadema de flores, una bolsa rosa en la panza y listones del mismo tono atados a sus patas, que le sirvieron para posar con los miembros de la comunidad.

Pide “suerte” para el parto de su yegua

Erika y su pareja demostraron su amor a su yegua.

“Sólo le pido a Dios que te bendiga y te ayude en tu parto, preciosa. Eres una animalita muy especial e inteligente porque cada que sientes algo lo expresas”, se lee en la publicación original.

“Si estás triste, lloras. Si estás feliz, tus ojos brillan, y si te sientes mal te veo acostada. Gracias por darnos la dicha de ser abuelos”, agregó la dueña de la yegua que tuvo su propio baby shower.

