Familia desolla a su perrito muerto y ponen el pelaje como alfombra de su sala

A través de redes sociales se ha hecho tendencia la historia de una familia que radica en Australia, misma que con ayuda de la empresa Chimera Taxidermy, con sede en Melbourne, desolló a su perrito muerto para poner su pelaje como alfombra de la sala de la casa, algo que resultó aterrador y psicópata para millones de usuarios.

Dicha empresa se encargó de compartir un video en donde se ve el presunto pelaje del animal que era de la raza Golden Retriever, mismo que efectivamente, está siendo tapete.

En La Verdad Noticias anteriormente dimos a conocer que en México un perro fue desollado y sus restos fueron tirados en la calle, lo que indignó a la población y se exigió justicia.

Cuando la publicación fue hecha en redes sociales, causó mucho impacto y de inmediato generó múltiples opiniones en donde la mayoría reclamaban a la familia por haber hecho tal cosa, ya que lejos de honrar al animal, dañaron su cuerpo.

“Esto es interesante, pero ciertamente no es para todos”, “Mis recuerdos me dan paz, no podría hacer esto, me lo haría más difícil”.