Falló juego mecánico de 'Six Flags México', deja a jóvenes 'atrapadas'

Recientemente falló juego mecánico de 'Six Flags México', por lo que un grupo de chicas quedaron suspendidas en el aire. Estas decidieron transmitir lo ocurrido en un Live de Facebook en el que dijeron que estaban atrapadas en el juego llamado “The Joker”.

Según relataron las jóvenes el juego mecánico se paró de un momento a otro. Aunque en el video se puede escuchar que dicen “¡Atrapada… ayuda!”.

Y aunque suene sorpresivo, esta no es la primera vez que algo así ocurre, ya que en el pasado, en Six Flags el juego de "Superman" se detuvo en el aire, y al igual que en “The Joker” afortunadamente no hubo heridos.

Falló juego mecánico de 'Six Flags México'

Chicas quedan atrapadas en juego mecánico y deciden transmitir todo en vivo.

“Nos quedamos atrapados en el Joker y el Superman también está atrapado también. Nos saludan de allá del Superman que se quedaron atrapados también. No sé qué pasó, no sé qué está pasando aquí, todos los juegos se detuvieron. Allá están bajando el columpio. Estamos aquí en medio del Joker, hasta arriba nos tocó con mis hermanas”, narró la joven que grabó lo ocurrido.

Entonces es cuando se supo que no solo fue uno sino varios los juegos mecánicos que presentaron fallas simultáneas. Y aunque esta situación ha sido “controlada” en una ocasión un joven salió volando de juego mecánico de Six Flags y perdió la vida cuando era trasladado a un hospital, por lo que las medidas de seguridad se consideran poco confiables.

Juego de 'Six Flags México' se detiene

Terror en las alturas falló juego mecánico de 'Six Flags México'.

La joven aseguró sentir miedo por la altura, mientras que con su cámara hacía un movimiento horizontal para mostrar que el parque se había parado por completo.

“Todo el parque está detenido, todo… ya me dio miedo. Tengo miedo. Ya los están regresando a los de abajo del Joker. Mi hermano es un salado porque nos dijo que nos íbamos a quedar atorados en un juego. Ya me quiero bajar. Todo está parado. No inventen”, comentó.

Al ver un personal del parque que la joven estaba grabando, le pidió que guardara su celular y dejara de grabar. Fue entonces que la transmisión en vivo del momento en que falló juego mecánico de 'Six Flags México' finalizó.

