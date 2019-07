¡FRAUDE! Vaca se hizo pasar por PERRO CALLEJERO (VIRAL)

Internautas tomaron fotografías y exhibieron al estafador que les hizo fraude con comida, se volvió viral en redes sociales para que las personas no pensaran que era un perro de la calle.

El nombre del can es "Vaca", fingió muy bien el hecho de pasar hambre, tal y como lo hace cualquier perro de la calle, pues supo hacer muy bien su papel manipulador a tal grado de convertirse en la mascota de una Facultad de Derecho en Argentina.

ABRO HILO DE COMO ESTE HIJO DE PUTA ESTAFO A TODA LA FACULTAD DE DERECHO DE ROSARIO: pic.twitter.com/kSgZoLH071 — MANA (@manadigiur) 29 de junio de 2019

Cabe destacar que se dijo que ell can era manipulador, pues desde la perspectiva de una ser humano, se creeía que era callejero, pero no; aparentemente tenía dueño (a) y suficiente comida, tanta que no necesitaba tener que mendigar.

A través de Twitter se evidenció el comportamiento y las actitudes que Vaca había tenido, pues no solo le vio la cara a algunos estudiantes; sino que también a los profesores de la Facultad. De acuerdo a las publicaciones se logra apreciar como sus ganas de comer conmueven a los transeúntes hasta lograr que puedan alimentarlo.

No sabemos como hace PERO CURSA todas las materias.

Siempre está, pidiendo comida y seduciéndote con sus encantos, haciéndose el callejero y desahuciado pic.twitter.com/b2sodikV7a — MANA (@manadigiur) 29 de junio de 2019

Vaca se paseaba por los pasillos, al interior de los salones, se pasea por los patios y hasta busca a los estudiantes para recibir un poco de alimento; cabe mencionar que el can aplica dos turnos de trabajo, pues cuando se retira de la Facultad va a una carnicería para operar del mismo modo.

La máscara se la quitó una mujer que lo persiguió hasta el último minuto, quien difundió el video en el que Vaca se encuentra con su dueño; mismo que no sabía las mañas que tenía de andar buscando comida en otros lados; después de tanto tiempo comprendió el porqué eraba tan gorito.

