FOTOS: Se hace VIRAL al crear los inventos más RIDÍCULOS e innecesarios

Un joven se ha hecho viral en redes sociales, pues a través de su cuenta de Instagram a publicado sus mejores inventos, los cuales por cierto podrían parecer bastante inútiles o simplemente algo fuera de lo común.

¿Alguna vez has escuchado la frase “lo difícil no es inventar, sino que inventar"? bueno, pues todo parece indicar que para este joven eso no es problema, pues se las ha ingeniado para crear nuevas cosas, tal como: pantalones multiusos, una micromaleta para celular, una almohada que te facilitara el respirar entre otras cosas.

El joven opta por objetos "inusuales"

El joven se ha dado a la tarea de publicar y compartir sus inventos. Al parecer a Matty Benedetto no le interesa mucho lo cotidiano, sino lo inusual, por eso ha dedicado parte de su vida a crear estos inventos que algunas personas han catalogado como “ridículos y inservibles” pero bastante graciosos los cuales se han hecho virales.

Un de los inventos que a tenido más impacto en redes sociales es un pantalón con un bolsillo trasero de gran tamaño, al cual le caben gran cantidad de cosa a tal grado que puedes llevar todo lo que necesitarás en el dia, incluso el “lunch”.

El joven creó una cuenta de Instagram, la cual fue llamada “Inventos Innecesarios” y en ella escribió:

"¡A veces uno es realmente mejor que dos! Ese es exactamente el caso de nuestra nueva línea de pantalones tejanos, con un enorme bolsillo que se extiende por todo su trasero.Meta todo lo imprescindible para un día entero, sin importar cuál sea su horario"

Sus inventos le estan dando la vuelta al mundo

Mientras que en la imágen compartida se observa al joven llevando el inusual pantalón, el cual tiene en las bolsas trasera guardado varios objetos, como gafas, una tablet, un peine, incluso un bocadillo.

Te puede interesar: FOTOS VIRAL: Salen de paseo a escalar y se topan con una “fantasma”

La cuenta del joven se ha hecho tan popular, que al momento tiene más de 400 mil seguidores y sus inventos se han vuelto algo viral.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.