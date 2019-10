FOTOS: Los disfraces de NETFLIX que rompen las REDES sociales

¿Estás listo para las fiestas de Halloween? Ya casi se acerca una de las fechas preferidos de los más fiesteros ya que es la oportunidad perfecta de disfrazarte de algo en particular y dejar con la boca abierta a tus amigos.

Los mejores disfraces.

En esta era del ‘Netflix and chill’ podría ser una oportunidad perfecta hacer uso de todo el contenido que la plataforma de streaming nos regala para innovar en nuestros disfraces.

Es por eso que aquí te dejamos un par de opciones que podrían hacer tu disfraz mil veces más divertido que el típico de diablillo o vampiro.

1.- Élite

La segunda temporada de Élite maravilló a muchas personas con la ‘guapura’ de sus personajes, femeninos y masculinos y sus característicos uniformes del colegio “De Las Encinas” es la oportunidad perfecta para crear un personaje, puedes ser Lú, Carla, Nadia o si eres hombre, Guzmán, Samuel, Polo o Ander. Y bastara con desempolvar alguna ropa de tu closet para crear el uniforme al estilo Élite.

FOTOS: Los disfraces de NETFLIX que rompen las REDES sociales

2.- La Casa de Papel

¡Muy básico! Rápido y cero costoso, solo debes comprar un jumper rojo y una mascara de Dalí y listo, tienes el disfraz perfecto para posar en todas las fotos.

FOTOS: Los disfraces de NETFLIX que rompen las REDES sociales

3.- Orange is the New Black

El disfraz de Alex Vause y Piper Chapman también serán fáciles de conseguir, como en la foto que mostraremos a continuación puedes colocarte una camisa extra grande y combinar con botas y medias para obtener un look de rebelde presidiaria como las protagonistas de Orange is the New Black.

¿No estás conforme con estos atuendos?

FOTOS: Los disfraces de NETFLIX que rompen las REDES sociales

Tal vez te interese: FOTOS: Disfraces de Breaking Bad rompen las redes sociales

4.- Stranger Things

Si quieres esforzarte un poco mas en tu disfraz aquí te dejamos dos opciones increíbles de la serie Stranger Things la cual ha roto récords y asombrado a miles de personas. Cabe recordar que en este 2019 se estrenó la tercer temporada, así que es un disfraz muy atinado.

FOTOS: Los disfraces de NETFLIX que rompen las REDES sociales

Checa aquí todo nuestro contenido de Insólito

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos,