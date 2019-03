FOTOS: Extraño y enorme pez aparece en California

Una extraña criatura fue encontrada en las costas de California, tanto testigos de la escena como internautas se quedaron sorprendidos por el aspecto del animal, se trata de un enorme pez, biólogos marinos explicaron y aseguran que no hay precedentes a este caso ya qu es la primera vez que ven algo así.

De acuerdo con los científicos se trata de la especie identificada como un pez luna embaucador y medía 2,13 metros de longitud, el animal flotó en Coal Oil Point, la reserva ubicada en la sede de la Universidad de California en Santa Bárbara.

Aunque en un principio se creyó que se trataba de una especie similar y más común de pez sol, las fotografías publicadas en un sitio web sobre la naturaleza hicieron que los expertos intervinieran en el tema y explicaron que se trataba de una especie nunca antes vista en América del Norte. Se llama el pez luna hoodwinker (embaucador).

Marianne Nyegaard, una científica marina que descubrió la especie en 2017, indicó:

“Cuando llegaron las imágenes claras, pensé que no había duda. Esto es totalmente un pez luna embaucador. No podía creerlo. Casi me caí de mi silla”.