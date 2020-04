FOTO VIRAL: Las ingeniosas respuestas de esta mamá causan furor en internet

FOTO VIRAL: Las ingeniosas respuestas de esta madre causan furor en internet

Con la cuarentena muchas madres se han tenido que quedar en casa acompañados en todo momento de sus hijos, pero hasta ellas necesitan un momento de descanso, o al menos un momento para poder trabajar en paz, sin ser molestadas, es por ello que esta mujer se las ingenio para que esto fuera posible.

En redes sociales empezó a circular una foto viral que deja ver las ingeniosas respuestas que esta mujer le dejó escritas a sus hijos en un cartel, para que de esta forma ella pueda hacer "home office" y trabajar tranquila por lo menos un momento.

Como sabemos debido al coronavirus muchas personas han tenido que permanecer en casa para evitar la propagación del coronavirus, es por ello que muchas empresas han optado por utilizar el llamado “Home Office” que básicamente consiste en que los trabajadores trabajen desde sus casas.

Ser madre en tiempos de teletrabajo ;) pic.twitter.com/On8qXDYujt — Susana García (@beautyblog_es) March 31, 2020

Las creativas respuestas en cuarentena

Sin embargo incluso trabajar desde casa puede ser bastante complicado si hay demasiadas distracciones, esta madre lo sabe y por ello optó por dejar un ingenioso letrero a sus hijos, el cual daba respuesta a las preguntas más comunes que ellos suelen hacer.

En el cartel la mujer escribió “Mamá está en una reunión. No entrar de 11:30 a 12:15", pero eso no fue todo, pues lo que logró desatar la risa de internautas fue lo siguiente que está escrito, pues en el mensaje se podía leer:

“La respuesta a tu pregunta es una de estas: 'No', 'En la lavadora', 'Fruta', 'No sé que hay de comer', 'No se peleen', 'En tu cuarto' y 'Luego de ayudo a buscar'”

Le he puesto el "recreo" a mi hora de la tele-reunión ���� pic.twitter.com/KCDGef1g4J — Ana Álvarez (@aalv10) March 31, 2020

Como era de esperarse ante estas respuestas tan acertadas la foto del cartel compartido en redes sociales durante la cuarentena rápidamente alcanzó gran popularidad y se hizo viral, pues fueron muchos los internautas quienes aplaudieron el ingenio de la mujer, pero también su habilidad para solucionar problemas y poder trabajar en paz.