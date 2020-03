FOTO VIRAL: La sesión de fotos de perros más graciosa del mundo

En Facebook circula una de las sesiones de fotos más graciosas del mundo, pue un joven intentó fotografiar a su perro y los resultados fueron simplemente sorprendentes pero también muy cómicos, esto debido a la actitud en particular de uno de los perritos que se hizo viral.

El joven había preparado una sesión de fotos exclusiva para sus perros, sin embargo las cosas no salieron como él lo planeaba, pues uno de los cachorros al parecer ponía resistencia y se oponía a salir bien en las fotos, lo que lo hizo viral.

Si bien los perros son considerados los mejores amigos del hombre esto no se debe a su buena conducta, de hecho no es una novedad que no todos los días obedezcan, sin embargo hay uno que otro que suele ser mucho más rebelde que los demás, y con estas fotografías podemos observar cual es el perro rebelde de este grupo.

Gracias al perro la sesión de fotos fue graciosa

El dueño de los perritos quiso tener un bonito recuerdo de sus mascotas por ello tuvo la increíble idea de fotografiarlos juntos, sin imaginar que el resultado sería bastante gracioso y se haría viral.

En la sesión de fotos se puede apreciar como uno de los perros arruina todas y cada una de las fotografías que les tomaban, pues el en vez de obedecer hacía lo que creía más conveniente, de tal forma que en una de las fotos logró salir de espaldas, en otra mientras los demás perros están sentado él se recuesta y cierra los ojos.

Pero eso no es todo, pues mientras los otros perros posan para las fotos este perro juguetón abre su boca como si estuviera a punto de devorar un gran plato de comida.

Finalmente aunque los resultados quizás no fueron los esperados el dueño de los perros decidió compartir la sesión fotográfica en Facebook, donde debido a lo racista que es logró hacer reír a internautas y se hizo viral.