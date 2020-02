FOTO VIRAL: Joven asombra al presentar examen de admisión con su bebé en brazos

En redes sociales circula un foto que se ha hecho viral, pues muestran que “querer es poder” y que nada nos detiene cuando tenemos nuestras metas bien definidas, pues la joven protagonista de la foto viral acudió a presentar su examen de admisión para la universidad con su bebé en brazos.

La joven demostró que no hay imposibles u obstáculos que no se puedan superar cuando nos lo proponemos.

Se dice que la foto viral de la joven con su bebé en brazos mientra presenta su examen de admisión a la universidad, fue captada dentro de las instalaciones de la Universidad César Vallejo en el distrito de Nuevo Chimbote, Perú.

Presentó su examen de admisión con su bebé

FOTO VIRAL: Joven asombra al presentar examen de admisión con su bebé en brazos

En la fotos virales compartidas en redes sociales se observa a la joven aspirante realizar su examen de admisión para ingresar a la universidad, son varias las personas que se encuentran en el salón de clases, sin embargo ella destaca del resto pues se encuentra con su bebé en brazos, un pequeño al parecer de no más de un años de edad, el cual se quedó dormido mientras su madre selecciona las respuestas para el exámen de admisión.

Las fotos fueron difundidas en Facebook y otras redes sociales, donde alcanzaron gran popularidad y se hicieron virales, pues de inmediato muchos internautas destacaron el valor, valentía, y compromiso de la joven madre, pues aseguraron que ella es un ejemplo de superación para otros jóvenes.

FOTO VIRAL: Joven asombra al presentar examen de admisión con su bebé en brazos

Su bebé no fue impedimento para presentar

Al parecer la joven no pudo encontrar a alguien que le cuidara a su bebé mientras ella acudía a presentar el examen de admisión , pero en vez de quedarse en su casa triste por no poder acudir a la escuela, la joven optó por ir acompañada de sus bebé, mostrando que su hijo no es un impedimento para que ella pudiera superarse y continuar con sus estudios.

Te puede interesar: Profesor pone cajas en la cabeza de sus alumnos tras aplicar examen (VIRAL)

Sin duda luego de compartirse la foto viral en redes sociales la joven fue aplaudida, pues internautas aseguraron que “el que quiere puede” y que “los pretextos son innecesarios cuando alguien ya tiene una meta en la vida”.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.