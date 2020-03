FOTO VIRAL: Google Maps capta a mujer realizando extraña acción con su perro

Un usuario logró encontrar el gracioso momento en que Google Maps captó a una mujer realizando una extraña acción con su mascota, un pequeño perro, algo que desató la risa de miles de internautas y se hizo viral.

La fotografía que le está dando la vuelta al mundo muestra a una mujer paseando a su perro, aunque lo extraño de la situación es que el perro no tiene una correa, sino que al parecer para que no se canse y no se pierda se encuentra a bordo de una carreola de bebé.

Todo inició cuando la mujer se dispuso a salir a caminar por las calles de la ciudad acompañada de su perro, sin imaginar que sería captada por Google Maps mientras paseaba a su mascota de una manera tan particular.

Luego que un curioso encontrara a la mujer y a su perro por las calles en la aplicación de Google Maps, no dudó en tomar capturas de pantalla y difundir la graciosa escena en redes sociales, donde como era de esperarse alcanzó gran popularidad.

La persona que publicó la graciosa imagen tomada de Google Maps indicó que mientras hacía un recorrido virtual por las calles de la ciudad de Bergen, localizada en el condado de Vestland, Noruega, se percató de la mujer y la forma tan extraña en que paseaba a su perro.

Como se puede observar en la foto viral la joven vestía un pantalón de mezquilla, una chamarra y una mochila, mientras paseaba en una carreola de bebé a su perro, por si fuera poco todo parece indicar que en ese momento la mujer se percató de lo que ocurría y se quedó observando el auto localizador de Google Maps, lo que sin duda desató la risa de internautas.

A pesar de que esto puede considerarse bastante vergonzoso la mujer tuvo suerte, pues su identidad es desconocida ya que Google Maps difumina los rostros de las personas.