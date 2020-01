FOTO VIRAL: Encuentra cheques por 2 millones, los devuelve y le dan… una pala

Un hombre se ha hecho viral luego de encontrar y devolver a dos cheques al portador en Argentina, con un valor de 2 millones 170 mil pesos, equivalentes aproximadamente a 681 mil pesos mexicanos.

Tras encontrar ambos cheques el hombre en vez de cobrarlos decidió devolverlos a la empresa que los endosó y a cambio de ello recibió como recompensa una pala.

Se llevó una gran sorpresa al ver los cheques

FOTO VIRAL: Encuentra cheques por 2 millones, los devuelve y le dan… una pala

De acuerdo con medios locales, el hombre, identificado como Luis Spahn, un subcontratista de la empresa Telecom, encontró los cheques cuando iba rumbo a Santa Fe, pero no los revisó y fue hasta que llegó a su casa que los revisó y se percató que el calor de los cheques tenían un valor de más de 2 millones de pesos argentinos.

El hombre sin duda se asombró por el dinero, sin embargo en vez de ir al banco para cobrarlos decidió ir a la empresa que los contrató para devolver el dinero.

Se dijo que la compañía que había endosado los cheques era una fábrica de herramientas, que se los había dado a un comisionista quien los perdió.

Recibió una pala como recompensa

FOTO VIRAL: Encuentra cheques por 2 millones, los devuelve y le dan… una pala

A través de una entrevista el honrado hombre indicó que está a punto de quedarse sin trabajo, así mismo señaló cuál fue la recompensa dada por la empresa de herramientas. El hombre mencionó:

"Les llevé los cheques de buena fe y no esperaba nada. Ellos estaban sorprendidos y me dijeron si quería algunas herramientas. Les dije que no y una de las chicas pidió que me traigan algo y aparecieron con una pala"

Finalmente durante la entrevista el hombre aseguró que no esperaba recibir una gran recompensa, pero que él sabía que cuando la noticia se diera a conocer, el morbo de la gente por saber cuál era la recompensa tendría más peso que su buena acción.

Te puede interesar: VIRAL: Hombre gana la lotería después de perderlo todo tras incendios en Australia

Además aseguró que su verdadera recompensa sería darse a conocer ya que no quería quedarse sin trabajo y espera que pronto alguien lo contacte y le ofrezca una oportunidad laboral.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.