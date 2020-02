FOTO VIRAL: En pleno San Valentín vaca nace con mancha en forma de corazón

Una vaca está siendo tendencia en redes sociales, pues recientemente se anunció su particular nacimiento, ya que la vaca nació el día de San Valentín con una mancha de un corazón en la cabeza, por lo que se ha vuelto toda una sensación y se ha hecho viral.

De acuerdo con las publicaciones de redes sociales la singular vaca nació en una granja de Irlanda del Norte, y como era de esperarse de inmediato llamó la atención de sus dueños, quienes simplemente no podían creer tal casualidad.

Los dueños del animal además notaron que el ternero era bastante dulce y tenía una mancha de corazón en su cabeza.

Una casualidad en San Valentín

Aprovechando esta insólita causalidad y completamente sorprendidos no dudaron en tomarse unas fotografías con la vaca, la cual fue apodada en redes sociales como el animal màs lindo del 2020, no solo por la mancha en forma de corazón, sino por lo linda y tranquila que resultó ser esta vaca recién nacida.

En las fotografías que se hicieron virales en redes sociales se puede observar al tierno ternero con un pelaje de color marrón claro, ojos bastante grandes de color marrón y unas pestañas bastante largas que sin duda son la envidia de cualquier mujer.

La imágenes se hicieron virales

Tras ser compartidas las imágenes en redes sociales no faltaron las personas que simplemente no creyeron el hecho y comentaron que las fotografías se encontraban editadas, aunque lo cierto es que los dueños del animal asegura que las fotos son reales y no presentan ediciones, por lo que aseguran que la mancha en la cabeza de la vaca, en forma de corazón, es algo real, aunque ni ellos se han explicado cómo pudo ser posible tanta coincidencia ya que además el ternero nació en pleno día de San Valentín.

Es así que mientras algunos criticaron las fotografías y las tacharon de falsas otras personas simplemente se dejaron sorprender por “la magia de la naturaleza”.

