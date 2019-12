FOTO: Jóvenes compran comida a viejito en la calle y se hacen VIRAL

Una fotografía se hizo viral el día antier por la buena acción de dos jóvenes afuera de un oxxo ya que según lo que ambos narran en una publicación de facebook, al caminar por la calle observaron a un hombre de la tercera edad buscando comida en la basura por lo que decidieron comprarle algo para que se alimentara.

Posterior a esto, los muchachos se tomaron una fotografía con el abuelito la cual compartieron en Facebook con la intención que otras personas que tengan la oportunidad de ayudar a alguien más, lo hagan y esto se hizo viral rápidamente.

Esto fue lo que dijeron los jóvenes:

“Hola amigos les cuento íbamos ala casa de un amigo y de repente veo a este señor que estaba buscando comida en la basura, Yo traía como 60 pesos entonces les digo a mis amigos "oigan alc le voy a comprar unos tacos (5) y como 20 pesos aproximadamente ”Ya fui y le dije "tenga oiga se los entrego de corazón" Y el señor nos dijo "Gracias mijo por hacer esto" en ese momento me dieron ganas de llorar por tantas personas que viven en las calles y no tienen para comer algo y tienen que andar buscando en la basura. POR FAVOR AMIGOS SI VEN GENTE A SI QUE NO LES DE ASCO ACÉRQUENSE BIEN Y DE CORAZÓN COMPRENLE ALGO DE COMER”

FOTO: Jóvenes compran comida a viejito en la calle y se hacen VIRAL

Los comentarios no se hicieron esperar más de 700 personas comentarios la fotografía afirmando que era una excelente acción aunque otros cuantos dijeron que las buenas acciones no se presumen en redes sociales.

“Si no lo hubieras publicado tu bendición iba ser muy grande”

“Buenos muchachitos sigan así”

“No está presumiendo, nos pide que los que podamos, lo hagamos”

“Gracias de corazón, necesitamos mas personas cómo tú”

“Bien por ti chavo eso es bueno pensar de esa manera. Son pocos los que hacen esa obra de caridad”

“Buen trabajo, Dios los bendiga”

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana