FOTO: Joven “transespecie” se implanta aletas en el cráneo para “oír” a la naturaleza

Para poder “escuchar a la naturaleza” este joven decidió implantarse dos aletas, pues asegura que su identidad no coincide al 100% con la de un humano, declarándose “transespecie”.

Se trata de un artista catalán que se implantó las aletas artificiales en la cabeza para, según él, conectarse con la naturaleza. El Joven ofreció una entrevista a Infobae en la que explica esa decisión como parte de una elección de identidad 'transespecie'.

Manel De Aguas, un fotógrafo y productor musical barcelonés de 24 años, cuenta que decidió instalar en su cuerpo ese órgano sensorial cibernético, que él mismo diseñó en 2017, inspirándose en el mundo marítimo.

"Mi inspiración han sido siempre los peces, la biología marina. Ya de pequeño me sentía muy conectado a ellos", confiesa. Y añade: "No me considero cien por ciento humano. Mi persona no coincide con el concepto biológico que se conoce".

"Al día de hoy, el humano vive como en una burbuja antropocentrista, viendo a la naturaleza en una escalera jerárquica vertical en la que el humano está por encima de las otras especies", explica Manel. "Y para mí este proyecto también significa romper con eso", añade.

Se informó a La Verdad Noticias que el dispositivo consiste de dos membranas de silicona de 500 gramos que captan los cambios de presión atmosférica, humedad y temperatura y, con ayuda de un microchip, los convierten en vibraciones que se transmiten por el cráneo, convirtiéndose en sonido.

Al principio, el joven "transespecie" portaba las aletas con ayuda de una diadema que se colocaba en la parte posterior de la cabeza mientras que la placa con el circuito electrónico permanecía expuesta.

En enero de este año, viajó a Japón para finalmente someterse a un implante transdermal durante el cual el microchip fue introducido entre la piel y el hueso.

"Tengo la zona de la piel resentida. Y me quito las aletas para dormir y bañarme. Estoy acostumbrado a que la gente me mire por la calle, pero la verdad es que no me afecta", cuenta.

Además explicó: "Me enriquece como persona, me enriquece mi curiosidad. Es más como una experiencia poética que me conecta a la naturaleza más que antes".

