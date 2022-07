Extraño video de Six Flags circula en redes causando polémica y terror

No se sabe qué ha ocurrido, dado que la compañía no se ha manifestado al respecto, pero un hecho es que un extraño video de Six Flags circula en redes.

Y es que las redes sociales de Six Flags México han causado polémica, pues desde la madrugada hay un video que causa confusión entre sus seguidores.

Se trata de un clip bastante inquietante está dando mucho de qué hablar ya que se cuestiona ¿De qué trata? ¿Se tratará de un truco publicitario? debido a que un hombre parece correr peligro.

Minutos antes de los primeros minutos del 20 de julio, la cuenta de Instagram de Six Flags México comenzó hacer una transmisión en vivo de la extraña escena; más tarde, ésta quedó como publicación en el feed.

En el clip, que ya se viralizó, aparece corriendo una persona.

Como puede comprobar La Verdad Noticias, en ningún momento se le ve el rostro de la persona, pero sí que aparece corriendo con una respiración agitada que transmite miedo y hasta cierto punto ansiedad.

La extraña escena está acompañada de ruidos que dejan entrever que "la persona se esconde de alguien".

Fue así que luego de que un extraño video de Six Flags circula en redes, muchos han señalado que posiblemente no fue grabado dentro de las instalaciones del parque de diversiones, por lo que la extrañeza sobre el tema ha subido de tono.

Comentarios sobre extraño video de Six Flags

Las personas sospechan que es un promocional.

Sobre qué sucedió o de qué trata el video, no está claro, pero los usuarios de Instagram e incluso de otras redes sociales como Twitter han hablado al respecto.

“Sí me dio miedo, espero sea actuado”

“Después de varios casos similares la verdad ya no creo que sean cosas de verdadero terror, porque mi prueba sería que ya pasaron más de ocho horas y nadie da de baja el video de la cuenta, algo que si hubiera sido un problema con la persona que les maneja sus redes ya lo hubieran quitado”

“Se escuchaban como que pegaban fuerte”

“Que en vivo tan extraño”

“Se nos viene un festival del terror virtual o mínimo con los mitos y videos más raros de internet que por años nos han hecho estar justo como ahora todos andamos a las 2 am tratando de conseguir respuestas ja, ja, ja”

El extraño video de Six Flags circula en redes y ya alcanzó más de 262 mil likes y múltiples comentarios. Además de que ha sido compartido en diferentes plataformas.

