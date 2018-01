Exhibió a su mujer en Facebook por infiel y sale versión que él engaño a su pareja.

Luego de que se volviera viral el video en el que un hombre supuestamente descubre la infidelidad de su esposa, ahora surge una nueva versión en la que dicen las amistades de la pareja que él fue el infiel y que montó el video para cubrir su engaño.

En el video que se compartió en grupos de Facebook se aprecia que el hombre encuentra a “Andrea” en la casa de “Omar” y le reclama por tener otra relación sentimental, incluso le pide el divorcio.

La versión que ha surgido ahora es que el hombre le había sido infiel a su esposa y que horas antes presuntamente fue descubierto por su esposa. Personas allegadas a Andrea aludieron que se enteró de la infidelidad de su esposo y optó por reunirse con un grupo de amigas y acudir a la casa de su compañero de trabajo llamado Omar para hablar del tema.

Pero de manera premeditada el hombre al verse descubierto en la infidelidad, montó una escena para que su esposa quedara mal y convertirse él en la víctima de dicha situación.

Aunque dicha situación no ha sido desmentida las amistades decidieron no revelar más detalles de la pareja involucrada y exigieron que se respete la vida de los dos hayan o no cometido la infidelidad.