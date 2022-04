Exhiben a policía por exigir “mordida” a conductor en revisión de rutina

Un usuario de TikTok evidenció el momento en el que un policía intentó extorsionarlo

La usuaria de TikTok, Adry Gutierrez, compartió un video en el que mostró el momento exacto en el que un policía intentó extorsionarla en plena carretera, tras detenerla para una “revisión de rutina”.

De acuerdo al relato de la joven, los hechos ocurrieron cuando transitaba por la carretera San Luis-Querétaro, en donde el elemento de la Secretaría de Seguridad le pidió detener el vehículo.

El policía le explicó que la revisión era parte de los operativos 'anti polarizados', sin embargo, le pidieron abrir la bolsa y mostrarle todos sus pertenencias, pese a que su vehículo llevaba un polarizado mayor al 20%, el cual según la Ley de Tránsito y Vialidad, es permitido.

Policía aplica multa al no recibir “mordida”

La joven relató que el uniformado le preguntó directamente si traía dinero, a lo que contestó que no, situación por la cual se le fue aplicado una multa. “Iba sola… me detuvieron por el polarizado de mis ventanas. Este polí me preguntó directo que si tenía dinero y me pidió revisar todas mis cosas”, indicó.

Agregó que aceptó la multa que le aplicó por temor a la reacción del elemento. “Aceptó mi infracción sin ofrecer mordida. Me negué porque me dio miedo”, expresó la usuaria Adry Gutierrez.

La joven compartió el video en su cuenta de TikTok por donde alertó de lo sucedido y por donde hizo un llamado a sus seguidores a “no dar mordida” a los uniformados, así como a denunciar este tipo de casos.

¿Qué es la mordida policial?

Los actos de corrupción administrativa son comunes en México.

Los actos de corrupción administrativa, conocidos como "mordidas", consisten en sobornar a una autoridad para evitar una multa. Sin embargo, en algunas ocasiones como ocurrió en Querétaro, los policías pidieron dinero a la conductora sin que ésta lo ofreciera.

