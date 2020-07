Exhiben a estadounidenses en Tik Tok por no saber que América es un continente.

En Tik Tok un nuevo video se hizo viral tras causar polémica entre los usuarios, esto porque una joven mujer tuvo la grandiosa idea de cuestionar a personas estadounidenses en Omegle y les pidió que mencionaran cinco países que estuvieran en el continente americano.

Para sorpresa de propios y ajenos, las jóvenes a las que cuestionó en Tik Tok sobre los países que integran “América” se vieron enojadas o simplemente ignorantes ante la pregunta de la chica que las interrogaba, razón por la que muchas evadieron la pregunta y se salieron de la conversación.

Y es que por cultura general, lo más seguro es que hayas aprendido en la primaria los cinco continentes que integran el mundo y algunos de los países que los conforman, no obstante, esta joven estadounidense exhibió en Tik Tok la ignorancia de sus compatriotas respecto al tema.

Tik Tok exhibe la ignorancia de los estadounidenses

Resulta que a través de la plataforma más popular del momento; Tik Tok, una joven empezó a cuestionar a otras chicas que salían en aleatorio en el sitio Omegle y les pidió que respondieran una sencilla pregunta la cual era pedía que le dijeran cinco países dentro de “América”.

Tras el cuestionamiento, muchas usuarias de la plataforma que empezaron a interactuar con la joven no quisieron contestar y dieron “scape” a la conversación de la chica, quien se encontraba grabando un video para Tik Tok mientras hacía su interrogatorio.

“Could you name five countries in America?” (¿Puedes nombrar cinco países que hay en América?), preguntaba la joven mujer a las otras mujeres, incluso una de ellas le reviró preguntando “por qué estás haciendo esa pregunta” y se negó a responder, por lo que siguió buscando alguien que le contestara.

Otra participante la hizo ver a la usuaria encargada de grabar el Tik Tok que “América no era un continente”, y ella replicó diciendo que efectivamente sí era un continente, a lo que ella para no seguir con la discusión sobre lo que era evidente, la saltó de inmediato.

VIDEO AQUÍ:

Tik Tok América video viral pic.twitter.com/BUre22rjNG — V E R D A D (@ErgoProxy95) July 30, 2020

Por su parte, la chica continuó preguntando a las participantes, pero ninguna respondió la pregunta de los 35 países que existen en el continente americano, incluyendo el que habitan. Y es que los habitantes de EEUU suelen asumirse como “americanos”, aunque no sea así. Déjanos tu opinión respecto al tema en los comentarios.