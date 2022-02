Exhiben a chofer por bajarse a comer tacos en pleno viaje; se hace viral en TikTok

Un chofer se ha hecho viral en TikTok pues uno de los pasajeros lo grabó y lo exhibió en redes sociales por bajarse del autobús a comer unos tacos en pleno viaje. Como era de esperarse la publicación dividió la opinión de los internautas.

Fue a través de TikTok que un usuario bastante molesto decidió exhibir y quejarse del chofer, asegurando que mientras él comía los pasajeros tuvieron que esperarlo. además indicó que el viaje se retrasó 25 minutos.

El usuario @kyre07_ quien compartió el video en redes, cuenta que el chofer de la empresa “Futura” retrasó el viaje para desayunar. “Este chofer de ‘Futura’ bajó a comer y retrasó el viaje 25 minutos”, indicó.

El hambre no espera, los pasajeros sí

Los pasajeros tuvieron que esperar que terminara de comer

En el video compartido en TikTok podemos escuchar al pasajero narrar de forma sarcástica lo que ocurre, indicando que “el hambre no espera” pero los pasajeros sí.

“'Échale, vamos, vamos…' Eso, el viaje puede esperar, el hambre no. Todos desesperados porque no nos movíamos. Jamás me había pasado. Jamás vuelvo a pasar con Futura”, señaló en redes sociales.

La publicación del joven dividió opiniones, pues mientras algunos apoyaron la queja por el comportamiento del chofer otros más lo defendieron, asegurando que es un humano y no un robot y que por tanto necesita comer. “Si estuviera tomando cerveza quéjate, Bro, sólo estaba comiendo'' se lee en otro de los comentarios.

