Ex novios se pelean publicando cárteles en la calles “buscando” a su perro

Hace dos días, el usuario de Twitter @ceciarmy subió un tuit donde explicaba que uno de sus seguidores le envió dos fotos sobre una pelea de ex novios a raíz de la desaparición de un perro.

Para comenzar, la primera publicación que se hizo estaba encabezada con la frase "SE BUSCA", y abajo la imagen de un perrito pequeño blanco que responde al nombre de "Vega".

De acuerdo a la dueña, el perro es muy noble, bueno y posiblemente esté desorientado o perdido. Pero a continuación también escribe: "eso en caso de que mi ex no se lo haya llevado, lo cual no tengo pruebas".

Pleito termina con carteles publicados su vida privada.

La descripción no queda allí ya que añade en mayúsculas, negrita y cursiva que si alguien ve a ese perro con un chico de 27 años, estatura mediana y moreno la llamen urgentemente porque es su ex y se lo ha llevado sin su consentimiento.

Ex novio responde a su ex novia

El chico, decidió responderle a la mujer con otro cártel donde dice "NO SE BUSCA". Y a continuación, se dirige directamente a ella con brutal declaración.

"Teresa, el perro también era mío y tengo derecho a estar con él. Tú me pusiste los cuernos y me engañaste en la cara. Espero que tengas muchas fotos suyas porque no lo vas a volber (con esa falta de ortografía) a ver. Para de buscarlo y alarmar a la gente. Alberto".

Solo le tomó cuestión de unas horas para que el tuit alcanzara más de 27 mil likes y casi 5 mil retweets. Estos carteles han sido vistos en por la zona del Campanar, en Valencia.

