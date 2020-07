Ex miss Colombia baila merengue luego que le amputaran una pierna (VIDEO)

En redes sociales circula un video viral de la valiente Daniella Álvarez, modelo y presentadora colombiana, que en 2011 ganó el concurso de belleza nacional y se coronó como Miss Colombia.

En el video viral la joven dejó ver una vez más la fuerza y alegría que siempre la ha caracterizado, pues pese a que tres semanas atrás le fue amputada su pierna la joven apareció bailando merengue con su hermano.

"Poniéndole swing a la vida con mi parejo favorito. ¡No importan las dificultades! ¡Debemos ser resilientes en la vida!", escribió en la publicación donde compartió el video viral.

Cabe indicar la ex miss Colombia sufrió una amputación de su pierna a causa de una isquemia. La isquemia cardíaca es un aporte deficiente de sangre y oxígeno al músculo cardíaco, es decir que la circulación de sangre se detiene o disminuye en determinada zona, por lo que la pierna de la joven no recibía suficiente sangre y los especialistas determinaron que no volvería a funcionar.

Tras recibir el diagnóstico la joven modelo tuvo que tomar una difícil decisión, pero eso no la llevó a perder el buen ánimo, sino que demostró una vez más su valentía y fortaleza. "Yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional y tener la opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, bachata, nadar, correr y hacer todas las cosas que me gustan", aseguró la joven, quien constantemente comparte con sus seguidores todo el proceso de su recuperación.

A pesar de la difícil situación la joven ha tratado de ver las cosas con optimismo, muestra de ello es el reciente video viral publicado en su cuenta de instagram, donde aparece bailando merengue con su hermano Ricky Álvarez.

La joven ex miss Colombia, comentó tiempo atrás que una de sus principales motivaciones para someterse a la cirugía era el poder bailar de nuevo y en el video viral compartido en redes sociales se le puede observar bastante sonriente mientras lleva a cabo esta actividad.

Tras difundirse la grabación miles de usuarios aplaudieron la actitud de esta mujer, no solo por su gran fortaleza, sino por la forma en la que ha decidido tomar la vida.