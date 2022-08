Ex empleada de Sonora Grill se viraliza por respuesta a diputada del PAN

A través de Tiktok, la usuaria @sof.otero, una presunta ex empleada del restaurante Sonora Grill, quien se viralizó en redes sociales por hablar del racismo que se ejerce en el establecimiento, pero esta vez, se pronunció para responder a la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), América Rangel, quien dijo que ella no fue discriminada cuando fue pese a ser morena.

“Mucha gente me andaba reclamando que por qué andaba atacando a una empresa mexicana que le daba trabajo a tantos mexicanos”-

Señaló que si bien es trabajo, no es algo digno, por ello decidió dar respuesta a la funcionaria panista, quien abogó por el establecimiento, ya que a su parecer “es una empresa mexicana que invierte y genera empleos en el país”.

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que las acusaciones en contra del restaurante por presunto racismo que se ejerce en el lugar.

Según se escucha en el video de Tiktok, la joven afirmó a América Rangel que el “buen trato” que recibió en el restaurante es precisamente por ser política, lo que la hace estar exenta de groserías y desplantes.

“¿Crees que no nos dan indicaciones de tratar a los políticos de cierta forma, especialmente teniendo un Sonora Grill al lado de la Cámara de Senadores?”

Así mismo señaló que cuando ella acudió por la vacante de hostess, pese a no tener experiencia, le otorgaron el puesto, pues al ser clara en su tono de piel, “ganó el puesto” a otra joven que contaba con experiencia para la misma vacante pero que fue asignada a lavarlosas, por su color de piel.

“Tiempo después, este mismo señor (el gerente), me dijo que la razón por la que me contrataron es porque aunque yo no tuviera experiencia, cumplía mejor la imagen que buscaban”.