Estudiante olvida apagar su cámara y es vista por su clases teniendo relaciones

¿A quien no le ha pasado que en plena videollamada olvida apagar el audio o video? Pero este caso lo supera todo. Una joven que tomaba sus clases en línea olvidó apagar la cámara de la transmisión y comenzó a tener relaciones sexuales, acto que sus compañeros y profesor observaron.

En un punto los alumnos se dieron cuenta que la cama, donde supuestamente la chica tomaba clases, se movía de una forma extraña, hasta que finalmente todo fue revelado y la sorpresa fue abrumadora.

La Verdad Noticias pudo averiguar que este video ocurrió en Estados Unidos, donde además de la escena que se llevaba a cabo en la habitación de la joven, las reacciones de los otros estudiantes fueron las que llamaron la atención.

Y es que los compañeros en línea se fueron dando cuenta lentamente de lo que estaba pasando y no sabían cómo actuar. Varios ignoraron la cámara de su compañera, mientras otros miraban atónitos.

Cabe mencionar que el video es de una muy corta duración, pero en el que se puede claramente como la joven chica tiene sexo con un hombre que se logra asomar detras de ella, mientras la chica se aprecia a medio cuerpo en la camara.

Como era de esperarse el video tuvo muchas reacciones en las que eventualmente se transformaron en bromas de doble sentido, además el video se ha hecho viral y replicado en otras redes sociales.

Algunos de los comentarios que parecen: “¿Quién dice que no puedes hacer dos cosas a la vez?”, “Qué te puedo decir…eso es adrenalina”, “Uy, no, qué vergüenza”, “Pura cara de envidiosos”, “Qué responsable”, “¿Esto es real?”, “Tenía que pasarle eso”, “¿Cómo no se dio cuenta?”. ¿Tú qué opinas?.

