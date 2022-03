Estudiante no hace su tarea para disfrutar del fin de semana con su familia

Un estudiante prefirió pasar tiempo con su familia a cumplir con sus obligaciones escolares.

Una profesora se hizo viral en redes sociales al contar que uno de sus estudiantes no le pudo entregar una tarea. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que él no cumplió con sus obligaciones escolares debido a que decidió que sus fines de semana sean exclusivamente para pasar tiempo con su familia y realizar actividades de descansos.

De acuerdo a sus declaraciones, el trabajo asignado es un control de lectura que consiste en responder una serie de tres preguntas basadas en una lectura realizada quince días atrás. Asimismo, ella señala que le marcó dicha tarea a sus alumnos el martes de la semana pasada con fecha límite al 28 de febrero, siendo este un tiempo de entrega bastante amplio.

Una profesora desató un gran debate en las redes sociales al exponer el caso de uno de sus estudiantes.

“Me escribe un estudiante para decirme que él no pudo entregar el trabajo a tiempo porque ha decidido dedicar sus fines de semana a su familia y a actividades de descanso”, fue el mensaje que escribió la profesora, cuyo nombre es Ana María, desde su cuenta de Twitter.

Surge debate en redes sociales

Cibernautas dieron su opinión al respecto de este polémico caso.

Cibernautas dieron su opinión al respecto de este polémico caso.

Cibernautas dieron su opinión al respecto de este polémico caso.

Como era de esperarse, el mensaje en Twitter no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes realizaron un debate al respecto de la postura del estudiante. Unos aplaudían el hecho de que le haya dado prioridad a su familia, pero fueron más los que reprobaron su actuar e incluso lo tacharon de irresponsable e inmaduro.

“A algunas personas nos cuesta escribir un par de párrafos por respuesta”, “El hecho de que no haya administrado su tiempo para terminar el trabajo no es excusa”, “Querer pasar tiempo con la familia es su derecho pero, ¿y las responsabilidades? Merece un cero” y “Yo haría lo mismo, prefiero un día en familia aunque me baje la calificación” son algunos comentarios.

¿Por qué las tareas causan estrés?

20% de los adolescentes presentan casos de ansiedad y estrés por actividades extraescolares.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, México cerró las escuelas a causa de la pandemia de coronavirus, lo que derivó en clases virtuales, mismas que generaron un gran estrés y ansiedad en los estudiantes debido a que se trataba de una nueva alternativa de aprendizaje que representa un progreso desigual con sus compañeros.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales