Esto es lo que pasa si dejas un terrario con insectos cerrado por 12 años (VIDEO)

¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si dejamos un terrario cerrados no solo por meses, sino por años, incluso más de una década? seguramente no, pero ahora que lo mencionamos tienes curiosidad, si es así no te pierdas esta nota, pues en un video viral podemos observar los resultados.

Fue un aficionado a los terrarios quien compartió un video viral que nos muestra qué sucede si dejas una recipiente con tierra, piedras, plantas e insectos cerrado por 12 años. Las imágenes fueron publicadas en el canal de Youtube Jartopia.

Esto pasa si dejas un terrario con insectos cerrado por 12 años (VIDEO)

Así se ve un terrario cerrado por años

Aunque muchos podríamos pensar que todas las plantas a insectos murieron por la falta de oxígeno al estar el recipiente cerrado por tanto tiempo, lo cierto es que el resultado es bastante sorprendente.

Esto pasa si dejas un terrario con insectos cerrado por 12 años (VIDEO)

En su video viral el Youtuber explicó que el terrario fue creado por su hermano aproximadamente entre el 2007 y 2008, inicialmente este terrario se conviritió en el hogar de varias especies de plantas e isótopos, aunque con el paso del tiempo la biodiversidad fue cambiando, todo esto mientras el ecosistema hacia lo posible para equilibrarse.

Esto pasa si dejas un terrario con insectos cerrado por 12 años (VIDEO)

Uno de los elementos del terrario que logró salvar la vida de algunas especies fueron las algas, pues el joven aseguró que estas se encargaron de producir oxígeno en el espacio cerrado, pero eso no es todo pues también explicó que las algas lograron crear un “hábitat único” el cual no podría vivir en la naturaleza, esto debido a que el vidrio permite que la luz pueda llegar bajo tierra. Fue esto mismo lo que logró que las algas, musgos y hongos, de los que algunos insectos se alimentan, florecieran.

Te puede interesar: VIRAL: Regó una planta por 2 años hasta que se dio cuenta que era falsa

Fue así como en este video viral el joven dejó ver todo un nuevo ecosistema, el cual lleva aproximadamente 12 años en un recipiente de cristal, donde insecto y plantas han tenido que adaptarse para seguir viviendo, tal como se puede observar en el terrario.