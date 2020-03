Este es el VIDEO VIRAL de TikTok que podría salvar tu vida

TikTok es una red social para teléfonos celulares creada a partir de la fusión entre Musical.ly, red social especializada en compartir videos musicales cuyas funciones fueron integradas posteriormente a TikTok.

Esta aplicación sirve como cualquier red social para ponerte en contacto con otras personas, pero lo hace a través de videos, que son su principal contenido. La cosa es simple, los usuarios graban cortos videos, añaden música y los publican en sus perfiles, esperando que sus seguidores los vean y les den un “corazón”.

Los videos se pueden comentar y compartir, motivo por el cual esta red social ha adquirido enorme protagonismo entre los usuarios más jóvenes, adolescentes en su mayoría. Actualmente, TikTok tiene más de 500 millones de usuarios activos al mes y más de mil millones de descargas en los 150 mercados y 75 idiomas donde está disponible.

El video viral de TikTok que podría salvarte la vida

Hecho que vislumbra apenas la enorme cantidad de videos que son subidos a esta plataforma diariamente, pues son miles las personas alrededor del mundo que buscan sus 15 segundo de fama o ser virales en redes sociales aunque sea repentinamente.

Sin embargo, además de retos virales y audios cargados de humor, TikTok también es utilizada por algunos de sus usuarios para hacer videos informativos o de prevención respecto a temas trascendentes para la sociedad actual.

Resulta que un video compartido por la cuenta del usuario @luis.camu ha comenzado a hacerse viral debido a que está dirigido a todas las mujeres que se sientan en peligro debido a la violencia de género que sufren diariamente las féminas.

El video viral de @luis.camu que dura apenas 12 segundos es para que pueda ser utilizado como audio en caso de que seas mujer y vayas a bordo de un taxi o utilices un servicio de vehículos de transporte con conductor y si te sientes insegura o expuesta, reproduces el audio donde se escucha a un hombre decir que te está esperando y que ya tiene tu ubicación.

El mensaje pregrabado dice: “Si está bien… ¡Ah, mira! Ya me llegó tu ubicación ahorita la checo y cualquier cosa me marcas ¿va?, de todas formas, yo también ahorita voy para allá”. Hasta el momento, este TikTok tiene más de 215 mil me gusta y ha sido compartido más de 10 mil veces.