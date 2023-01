Este es el 'Cordyceps', hongo que causó epidemia zombie en 'The Last of Us'

‘The Last of Us’ es un videojuego estrenado en el año 2013 que fue un hito en su momento y dejó especulaciones acerca de sus posibles adaptaciones a otras plataformas, como el cine o en este caso la televisión, y parte de una premisa muy sencilla, una epidemia viral por un hongo que amenaza al mundo.

Ahora, HBO apostó por realizar la serie de la mano de Neil Druckmann, creador del videojuego y a pesar de las adiciones argumentales y algunos cambios en el elenco, la casa productora dejó intacta la trama del hongo Cordyceps infectando a la humanidad.

Por eso en La Verdad Noticias vamos a explicarte también qué es este hongo Cordyceps y cómo es que en la ficción pudo causar tanta devastación.

Hongo Cordyceps de The Last of Us en la vida real

El hongo controla la mente de los insectos infectados

Como viste ya en el videojuego y en la serie, el hongo se llama Cordyceps, y en la ficción, este entra en el cuerpo humano y se adueña del cerebro, sin embargo, en la realidad y hasta el momento, el hongo no afecta a los humanos, sin embargo sí tiene una presa constante: los insectos.

Este género de hongo contiene cientos de especies que afectan a los insectos y manipulan su mente y los obligan a infectar a otros insectos, siendo el de las ‘hormigas zombies’ uno de los más conocidos, puesto que la hormiga infectada por el hongo o parásito es obligada a contagiar a las demás.

El hongo entra por su cuerpo hasta su cerebro y la controla mentalmente, hace que abandone su nido, trepe a un árbol y así infecte a otras.

El contagio se produce cuando la hormiga infectada aprieta su mandíbula alrededor de una hoja del árbol y muere en días cuando el hongo la digiere, luego manda una lluvia de esporas para infectar a la siguiente generación de presas de hormigas.

Estos hongos se encuentran alrededor del mundo, principalmente en Florida, Brasil y Japón y son clasificados científicamente en el género de Ophiocordyceps.

Planteamiento del Cordyceps en The Last of Us

La serie y el videojuego exponen una probabilidad únicamente imaginaria de infección fúngica

La ficción hace un planteamiento de terror, y este es que debido al calentamiento global, el Cordyceps evoluciona hasta infectar a las personas apoderándose de su propio cuerpo y haciendo que ataquen a otras para propagar el virus a los que no se han infectado todavía.

En el prólogo de The Last of Us, se especulaba un temor a los hongos por su capacidad de controlar y alterar la mente, sin embargo, en el mismo, otro experto contradice la postura alarmante indicando que las infecciones fúngicas no se dan en humanos porque los hongos no sobreviven en los huéspedes con una temperatura superior a los 34 grados.

Sin embargo, todo esto es pura ficción del creador basado en la premisa científica del Cordyceps, porque de hecho, una variante de éste es utilizado en la medicina china tradicional, conocido como el hongo de la oruga china y también como el viagra tibetano, que protege al sistema hepático y cardiaco, potenciando incluso la fertilidad y la libido.

