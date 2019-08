Este animalito no es tan bonito como parece… es un caracol ¡ZOMBIE! (VIDEO VIRAL)

A través de las redes sociales se ha hecho viral el video, de un !CARACOL ZOMBIE! y aunque sea difícil de creer es que sí, efectivamente este pequeño invertebrado esta infectado de un parásito llamado leucocloridio (Leucochloridium paradoxum), mismo que hace que estos moluscos se vuelvan “zombies”, ya que cuando entran a su cuerpo controla los movimientos de los animalitos llamando la atención de los pájaros para que se los coman y continúen su ciclo de vida.

Un usuario de la red de Twitter compartió un video en donde se muestra a un caracol con varios colores hermosos en su cabeza y sus ojos, el cual estaba acompañado de un mensaje de buenos días , sin embargo, Felipe González Acevedo de 28 años de edad y estudiante de veterinaria en la ciudad de Neiva en Colombia le explicó que no era lo que parecía.

��‍♂�� Esto es un caracol "zombie". Ha sido infestado por un gusano parásito llamado leucocloridio, el cual altera el comportamiento del caracol y controla sus movimientos. El colorido movimiento en sus ojos busca atraer a las aves para que se lo coman pic.twitter.com/rSGYlluuhu — Felipe Goes Wild �� (@EcoParce) August 12, 2019

La razón por la que el molusco de la grabación se notaba “hermoso” es por que el parásito controla cada moviendo del animal como si realmente fuera un “zombie”, haciendo que que con los extravagantes colores y las pulsaciones atraigan a los depredadores.

De acuerdo con varias fuentes oficiales en las plataformas de internet, se explica que el fin de este leucocloridio, es los pájaros se coman al caracol, y aunque a ellos no los convierte en “zombies”, si se reproducen dentro de sus intestinos, para que se propague a través de sus heces fecales y y estas puedan ser consumidas por nuevos moluscos y repitan su ciclo de vida, ¡QUE PERVERSO! ¿No?.

Esto se conoce como mímica agresiva. La intención del leucocloridio es simular ser una oruga �� y verse lo más apetecible posible para ser devorado.



Es aquí donde inicia la guaracha estrambótica en sus ojos, mientras el caracol se va moviendo y va llamando la atención. pic.twitter.com/AgsFjXEvO0 — Felipe Goes Wild �� (@EcoParce) August 12, 2019

TE PUEDE INTERESAR: ¡AY CARAMBA! graban a una mujer ‘DÁNDOLO TODO’ mientras se toma ‘selfis’ en el metro de Nueva York (VIDEO VIRAL)

Actualmente el video del “Caracol zombie” tiene cerca de nueve millones de compartidos y 24 millones de interacciones a través de Twitter, generando controversia en muchas en los cibernautas, mismos que se preguntan si afecta a los humanos, pero no te preocupes, que Felipe González, explicó a través de su red social que no puede hacer nada con las personas ya que estas lo dirigieren y se mueren, así que no, no serás un “zombie”.

TE RECOMENDAMOS: Nota Roja

Dale clic en la estrella de google news y síguenos