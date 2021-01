Este Baby Yoda “bebiendo” cerveza será lo más tierno que verás hoy (VIDEO VIRAL)

Con el lanzamiento de la serie The Mandalorian en Disney Plus, Star Wars se encuentra en su apogeo, de hecho hay un personaje de la serie que ha logrado robarse el corazón de miles de internautas, se trata de Grogu, mejor conocido como Baby Yoda, cuya esencia ha logrado enternecer las redes sociales, no solo por su dulce apariencia, sino por el papel que desarrolla en el programa televisivo.

Tanta es la fascinación a este personaje que los fans de Star Wars no han dudado en comprar el muñeco, el cual por cierto es el protagonista del siguiente video viral que te presentaremos en La Verdad Noticias, pues sin duda Baby Yoda logró hacer reír a miles de usuarios.

El muñeco de Baby Yoda se ha robado el corazón de los internautas

El gracioso y tierno video viral fue compartido por medio de la plataforma de Tik Tok. En la grabación que le está dando la vuelta al mundo aparece un hombre jugando con el muñeco del famoso personaje Grogu.

Baby Yoda bebe cerveza en el video viral

En las imágenes se puede observar a una persona acariciando al juguete mientras este abre y cierra los ojos y "bebe" un poco de una reconocida cerveza mexicana.

Al fondo de puede escuchar a una mujer que dice: "No sé a quien juega más si tú o la niña", y es que todo parece indicar que el juguete de Baby Yoda realmente era de la hija del hombre.

En cuestión de horas el video viral ha superado las 100 mil vistas, gracias al usuario Beibiyoda20 que se ha encargado de publicar distintos videos del famoso muñeco de la serie de Star Wars.

