Estaciona su BMW en un lugar indebido y granjero lo acordona con cercas

Cuando un conductor de un BMW se estacionó en un lugar donde no debía, en granjero decidió instalar una cerca metálica alrededor del lujoso automóvil en forma de represalia y para que el dueño del vehículo aprendiera a no parquear en lugares que no se deben.

Estos hechos ocurrieron frente a las puertas de las tierras de cultivo de un campo en Gales (Reino Unido), La Verdad Noticias supo que el BMW le impedía al granjero atender a su rebaño.

Pero lo que no se esperaba es que se volviera viral, de hecho la historia apareció en los medios de comunicación después de que Emily Durrant, la consejera del Partido Verde de Inglaterra y Gales, que representa la comunidad de Llangors, compartiera la imagen en su cuenta de Twitter el pasado 28 de marzo.

Mira qué hizo este granjero con un BMW que parqueo mal.

Viralizan BMW mal estacionado

"Es genial estar dando la bienvenida a todo el mundo en Gales de nuevo a nuestro rincón del cielo pero, por favor, no sean imbéciles y no aparquen en frente de las puertas de la granja”.

Agregó que “Es un campo de trabajo, no sólo un lugar de diversión. Cuando los granjeros no pueden atender a su ganado les molesta un poco. Es justo", tuiteó la funcionaria.

Pero, si te preguntabas qué pasó con el vehículo BMW, resulta que la valla era provisional, así que el granjero no tardó en desmantelar la estructura, al acaparar la atención mediática.

De este modo, el hombre quería transmitir un mensaje a todos los visitantes, instando al respeto de las áreas rurales que son terrenos laborales.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Google News y mantente informado.